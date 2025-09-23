Пари

Кристин Лагард: Присъединяването на България към еврозоната е историческа стъпка за страната

Това ще доведе до повече икономическа стабилност, по-гладко протичане на сделките и по-силна интеграция в цяла Европа, заяви председателят на ЕЦБ

23 септември 2025, 14:25
Източник: БГНЕС

Б ългария ще се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г. Това е историческа стъпка за страната и съществена възможност за гражданите и предприятията в цялата еврозона, заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Легард.

"Преминаването към еврото ще доведе до повече икономическа стабилност, по-гладко протичане на сделките и по-силна интеграция в цяла Европа. За България то ще допринесе за изграждането на по-здрава основа за дългосрочен растеж и устойчивост", добави още тя.

"Промените понякога пораждат въпроси и опасения. ЕЦБ и националните органи обаче работят в тясно сътрудничество, за да бъде преходът гладък за всички, планирайки прецизно и съсредоточавайки вниманието си особено върху ценовата стабилност", допълва Кристин Легард.

Защо това преминаване към еврото е важно за България и за държавите от еврозоната?

  • Устойчива икономика

Еврото е стабилна и радваща се на доверие парична единица, която защитава спестяванията и покупателната способност.

  • По-силна европейска интеграция

България ще участва във вземането на решенията за еврозоната, ще има глас в определянето на бъдещето на общата ни валута. Във време на геополитическа несигурност разширяването на еврозоната изпраща послание за единство и солидарност.

  • Общ растеж

Членството в еврозоната означава повече възможности за растеж, търговия и инвестиции. Всяко присъединяване на държава към еврозоната укрепва финансовата стабилност и показва, че европейската интеграция продължава своя ход.

Какво означава еврото за банките и фирмите в България?

При смяна на паричната единица е възможно някои цени да се повишат, ако търговците на дребно се възползват недобросъвестно от превалутирането. България обаче ще разполага с ефективни мерки и предпазни механизми, за да не го допусне. В месеците преди и след преминаването към еврото всички цени ще бъдат обявени и в левове, и в евро, за да могат потребителите лесно да проверяват дали преобразуването на цените е коректно. Националните органи ще наблюдават стриктно и ще налагат правилното прилагане на обменния курс, за да защитят българските граждани от неоправдано повишение на цените.

  • Повече стабилност

Българските банки ще имат достъп до ликвидност от ЕЦБ и ще имат възможност по-ефикасно да предоставят заеми, да обработват плащания и да обезпечават тегленията на пари. Това ще направи банковата система по-стабилна и ще даде на хората повече увереност, че спестяванията им са в безопасност.

  • Безпрепятствена търговия

Отпадането на разходите за превалутиране в сделките с партньори от еврозоната ще премахне бариери и ще направи презграничните дейности по-лесни и по-конкурентоспособни.

  • Лихвени проценти

От януари лихвените проценти в България ще следват пряко решенията на Управителния съвет на ЕЦБ, в които се вземат предвид икономическите условия в еврозоната като цяло. Управителят на Българската народна банка ще бъде пълноправен член на Управителния съвет.

Източник: ЕЦБ    
