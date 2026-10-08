Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

О мбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на здравеопазването Катя Ивкова и управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) доц. д-р Владимир Даскалов за премахване на излишната административна тежест за родителите, които са принудени да доказват извършени имунизации, когато данните за тях липсват в електронното здравно досие на детето.

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Повод за препоръката са постъпили жалби от граждани. При една от тях майка сигнализирала омбудсмана, че при проверка на електронното здравно досие на дъщеря си в еЗдраве е установила, че е видима единствено последната поставена ваксина, а данните за всички останали липсват.

Проблемът възникнал при предстоящо записване на детето в столична детска градина. От детското заведение отказали да приемат документ на хартия и настояли цялата информация за извършените имунизации да фигурира в Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Здравното министерство предлага промени в електронното здравно досие при осиновяване

Родителите трябва да подават заявление до РЗИ

Според информацията, предоставена на омбудсмана от Министерството на здравеопазването, когато в електронното здравно досие липсват данни за извършени имунизации, родителят или законният представител трябва да подаде заявление-декларация до регионалната здравна инспекция по местоживеене.

Към заявлението трябва да бъде представен официален медицински документ, който удостоверява извършената имунизация. След това се извършва проверка и при установено съответствие данните могат да бъдат допълнени в НЗИС.

„Като национален омбудсман смятам, че така описаният ред създава неоправдана административна тежест за родителите, като им се вменяват задължения, които ще затруднят голяма част от тях, ще създадат несигурност и безпокойство, а при незнание или забавяне на процедурата - и до нарушени права на децата“, пише Делчева.

Кои медицински изследвания са нужни за ясла, детска градина и училище

Данните вече са в системата на НЗОК

В хода на проверката омбудсманът посочва и друг важен факт - информацията за извършените имунизации на децата фигурира в информационната система на НЗОК.

Причината е, че проведените имунизации се отчитат пред здравната каса от договорните ѝ партньори - изпълнители на медицинска помощ.

Именно затова Делчева поставя въпроса защо при наличие на информация в системата на НЗОК родителите трябва да извършват допълнителни административни действия, за да бъде отразена същата информация и в НЗИС.

НЗОК отговори на въпросите на пациентите

Омбудсманът предлага служебно прехвърляне на данните

В тази връзка омбудсманът препоръчва на здравния министър и управителя на НЗОК да разгледат задълбочено проблема и да обсъдят възможностите липсващата информация в НЗИС да бъде отразявана служебно от здравната каса или по молба на родителите.

Целта е да бъдат премахнати административните пречки, които могат да поставят децата и техните родители в ситуация да доказват обстоятелства, за които вече съществува информация в информационната система.

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Общественият защитник предупреждава, че при незнание или забавяне на процедурата могат да бъдат засегнати правата на децата, включително правото им на предучилищно образование и записването им в детска градина или детска ясла.

По думите на омбудсмана това може да се случи по причини, за които децата и родителите им нямат вина.