България

Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие

Над 19 милиона записа за поставени ваксини от 2005 г. насам са интегрирани в Националната здравноинформационна система – стъпка към по-пълна и достоверна медицинска история на всеки гражданин

28 октомври 2025, 16:07
Ваксините от последните 20 години вече са достъпни в електронното здравно досие
Източник: Георги Димитров/ Vesti.bg

И сторическите данни за извършените имунизации на българските граждани вече са интегрирани в електронните здравни досиета.

Министерството на здравеопазването изказва благодарност на Националната здравноосигурителна каса за предоставените данни и на „Информационно обслужване“ АД за извършената техническа обработка и прехвърлянето на информацията.

Обработени и интегрирани са над 19 милиона записа за приложени ваксини от 2005 г. до момента, включително всички задължителни имунизации и реимунизации, както и препоръчителните ваксини, регистрирани в системата на НЗОК.

Благодарение на това електронните здравни досиета на над 4 милиона граждани са обогатени и с имунизационна история. Припомняме, че освен до личната си информация, родителите на деца до 18 г. получават автоматичен достъп и до техните здравни досиета чрез Националната здравноинформационна система (НЗИС) и мобилното приложение еЗдраве.

Поради промените в номенклатурите за регистриране на ваксини през последните две десетилетия, при трансфера са извършени редица проверки, за да се сведат до минимум възможностите за грешка и дублиране на записи.

Това е поредна важна стъпка в развитието на електронното пациентско досие с достоверна, структурирана и леснодостъпна медицинска информация.

Източник: Пресцентър Министерство на здравеопазването    
електронни здравни досиета имунизации Министерство на здравеопазването НЗОК Информационно обслужване АД НЗИС еЗдраве интегриране на данни имунизационна история достъп до информация
Последвайте ни
Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Борисов: Всички искат повече, но имаме 3% дефицит

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Русия шпионира НАТО от ферибот, потънал преди 30 години?

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Москва е готова да гарантира, че няма да нападне ЕС и НАТО

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

Любов и триумф: Ейса аплодира завръщането на Григор Димитров

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

До 700 000 евро стигат цените на къщите в София

pariteni.bg
7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 18 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 20 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 18 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 22 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

„Бъди добър. Обичам те": Историята на шокиращо умният папагал Алекс

Свят Преди 35 минути

Алекс промени как се изследва животинският ум

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Ужасът на Анелиз Мишел – момичето, вдъхновило „Екзорсизмът на Емили Роуз“

Любопитно Преди 39 минути

Историята за екзорсизмите на Анелиз Мишел е основата на филма от 2005 г. „Екзорсизмът на Емили Роуз“, но истинската история е много по-ужасяваща

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Феномените и Лечителите продължават напред в надпреварата

Москва

Мистериозна зелена светлина озари небето над Москва

Любопитно Преди 1 час

Записано на множество видеокамери в автомобили и охранителни камери, събитието от понеделник бързо стана вирусно в социалните мрежи

Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Учим за парите: как финансовата грамотност отключва иновации чрез детската банкова карта

Пари Преди 1 час

Над 10 000 ученици вече знаят как да планират средствата си с програмата ни за финансова грамотност #YoungPower и ползват дигитален подарък за знания, споделя Станислава Стефанова, ръководител отдел „Сегмент младежи“ в Банка ДСК

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Съквартирантите в Big Brother се превръщат в голямо щастливо семейство

Любопитно Преди 1 час

Давид и Сияна влизат в ролята на тийнейджъри

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Трагичният призрак на "Красивата непозната"

Свят Преди 2 часа

"Имали сме гости, резервирали тази стая, и посред нощ се обаждат и казват: „Изкарайте ме оттук“

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Почина актрисата от "Фолти Тауърс" Прунела Скейлс

Свят Преди 2 часа

Семейството ѝ потвърди смъртта ѝ в изявление

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

ООН: Русия умишлено напада цивилни в Украйна с дронове

Свят Преди 2 часа

Доклад на ООН обвинява Русия, че целенасочено атакува цивилни граждани в Източна Украйна с дронове и бомби

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

Окончателно: Отмениха домашния арест на Мирослав Беляшки

България Преди 2 часа

Той беше задържан в края на април при специализирана полицейска операция

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Новото дигитално банкиране на Пощенска банка с рекорден ръст и одобрение

Любопитно Преди 2 часа

Мащабната високотехнологична трансформация на платформите за онлайн банкиране на Пощенска банка е реализирана за рекордно кратък срок

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

Борисов: Ще направим още един завод, за средните калибри

България Преди 2 часа

Това заяви лидерът на ГЕРБ по време на форум на "Капитал" - Regional Defence Summit 2025

Анастасиос Михаилидис

Гръцкият модел с първи коментар за скандалното парти в дома на д-р Хасърджиев

България Преди 2 часа

<p>Звезди от киното и модата блестят на <strong>Vogue World: Hollywood</strong> в Лос Анджелис (СНИМКИ)</p>

Звезди от киното и модата блестят на Vogue World: Hollywood в Лос Анджелис

Любопитно Преди 2 часа

Събитието превърна града в жив филмов сет, където дизайнери, актьори и художници споделяха светлината на прожекторите

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

Омбудсманът алармира за хаос с парното, хиляди граждани могат да останат без ясни сметки

България Преди 2 часа

Велислава Делчева поиска спешни мерки от енергийния министър заради правен вакуум при изчисляването на топлинната енергия в етажната собственост

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Как емоциите разрушават органите: Сърцето и черният дроб са в риск

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

„Нелепо момиче“ – какво се крие зад новата-стара модна мания

Edna.bg

Ретрограден Юпитер до 30 декември: Зодиите, които ще спечелят най-много късмет и пари

Edna.bg

Цветомир Найденов с обръщение към Веласкес

Gong.bg

Таиров и Иванов: Нуждаем се от опит, за да спасим Спартак Пл

Gong.bg

Д-р Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда, остават в ареста

Nova.bg

Ротацията на председателя на НС - на всеки 10 месеца?

Nova.bg