България

Омбудсманът препоръча преразглеждане на оценките от матурите при ясни правила

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на изпитите

Източник: iStock

О мбудсманът Велислава Делчева поиска спешни мерки за гарантиране правата на зрелостниците при предстоящите държавни зрелостни изпити, след решение на Върховен административен съд за отмяна на разпоредби от Наредба № 11, свързани с оценяването на резултатите.

ВАС: Оценките от матурите след 12 клас вече ще могат да се оспорват

В становище до министъра на образованието проф. Сергей Игнатов тя изразява загриженост, че създалата се ситуация може да постави под съмнение нормалното провеждане на матурите поради липсата на ясни и прозрачни процедури, които да заместят отменените текстове.

Омбудсманът подчертава, че матурите имат ключово значение за бъдещото образование и професионална реализация на зрелостниците, поради което процедурите трябва да отговарят на принципите на законност, прозрачност и защита на правата на гражданите.

Омбудсманът предлага да има матура за повишаване на оценката

Омбудсманът с предложение: Зрелостниците да получат втори шанс на матурата

В тази връзка тя препоръчва на Министерство на образованието и науката да предприеме своевременни действия за нормативно уреждане на ситуацията и възстановяване на правната сигурност при провеждането на ДЗИ, така че да се гарантира правото на зрелостниците на достъп до оценените им изпитни работи чрез ясна и еднакво приложима процедура в цялата страна, включително възможност за преразглеждане на оценките при ясни правила, срокове и гаранции за обективност.

Омбудсманът поиска отмяна на матурите за IV и X клас

В становището си Делчева настоява още министерството да осигури прозрачност на процеса по провеждане, оценяване и обявяване на резултатите от текущата изпитна сесия, както и да предостави навременна и публична информация за учениците, родителите и педагогическите специалисти относно предприетите мерки.

Източник: Омбудсман на Р България    
омбудсман матури оценки
Последвайте ни
Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Рязък обрат на времето в началото на май: Студ, сняг и опасност от слани

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Иран с ново предложение към САЩ за Ормузкия проток

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Откриха военен боеприпас при разчистване на кабинет в гимназия в Добрич

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Китай заплаши ЕС с ответни мерки, ако планът „Произведено в Европа“ бъде приет

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 5 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 5 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 5 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как лесно да сканираме документи с Android

Как лесно да сканираме документи с Android

Технологии Преди 7 минути

Дигитализацията изисква все повече документи да бъдат сканирани и изпращани онлайн. Това е удобно и пести време, но ако нямаме скенер? Имаме смартфон и той може да върши същата работа, при това още по-бързо и по-ефективно

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцита след успешна алогенна трансплантация

България Преди 28 минути

Високоспециализираната процедура беше извършена в средата на месец март, а донор стана 4-годишното й братче

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Свят Преди 56 минути

иналата седмица Брент и WTI поскъпнаха съответно с близо 17% и 13%, което е най-голямото седмично увеличение от началото на войната

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

Вероника Василева стана европейски шампион по фехтовка

България Преди 59 минути

Вероника Василева стартира с блестяща игра – 6 победи от 6 срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

Явор Гечев: Поетите ангажименти от „Прогресивна България” ще се случат

България Преди 1 час

Той отбеляза, че в момента активно се подготвят мерки, свързани с цените на храните и горивата, като се разработват и конкретни законодателни инициативи

<p>Денков: Виждам опит да се създаде драма без особено основание</p>

Денков: С ДБ имаме много общи инициативи, виждам опит да се създаде драма без особено основание

България Преди 1 час

Пред нас се поставят две крайни алтернативи – да се обединим в една партия или да се разделим и да не си говорим, посочи той

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Инцидент преди концерта на Шакира в Рио: Техник загина при монтажа на сцената

Свят Преди 1 час

Краката на мъжа са били смазани в подемна система

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

САЩ поразиха плавателен съд, превозвал наркотици, има загинали

Свят Преди 2 часа

Други удари бяха нанесени в Карибско море

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

Как бившият кмет на Ню Йорк стана албанец

Свят Преди 2 часа

Мандатът на Ерик Адамс като кмет на Ню Йорк завърши безславно с тежки обвинения в корупция. Сега той е намерил ново място, в което да се развива… албанската столица Тирана

Geely EХ2, най-продаваната кола в Китай, идва в България

Geely EХ2, най-продаваната кола в Китай, идва в България

Технологии Преди 2 часа

Моделът се пласира по 45 000 бройки месечно в Поднебесната, което показва колко добре подготвен е за масовата електрификация

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Бърза и вкусна закуска: Хрупкаво руло от бутер тесто, което всеки може да направи

Любопитно Преди 2 часа

Направете тази бърза, лесна и невероятно вкусна рецепта, идеална за изненадващи гости или семейна закуска, готова само за 30 минути

Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

Внимание, шофьори! Временна организация на движението по АМ "Тракия" днес

България Преди 3 часа

Вижте къде ще има промени:

Изображението е генерирано с изкуствен интелект

Иранският външен министър пристигна в Санкт Петербург за среща с Путин

Свят Преди 3 часа

Това е нов етап от дипломатическата му обиколка, свързана с войната в Близкия изток

<p>Започват проверки за премахването на агитационни материали</p>

Започват проверки за премахването на агитационни материали, глобите за нарушителите са до 2 556 евро

България Преди 3 часа

Инспекциите ще се извършват както в централните градски части, така и в кварталите

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

Ключова политическа седмица: Обнародват списъка с депутатите, предстоят мандати за правителство

България Преди 3 часа

Първото заседание на НС е насрочено за четвъртък

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Instagram без филтри: Meta пуска тайно приложение с необработени снимки

Любопитно Преди 3 часа

Meta обяви война на фалшивото съдържание с новата услуга Instants. Приложението забранява обработката на снимки и качването от галерията, залагайки на пълна автентичност. Научете как Instagram планира да върне искреното общуване без инфлуенсъри

Всичко от днес

От мрежата

10-те най-малко популярни породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
1

Тонове еленски рога на изложба

sinoptik.bg
1

Откриха 40 нови водопади в Балкана

sinoptik.bg

Планирай седмицата с усмивка - 5 стъпки в понеделник

Edna.bg

Хиляди българи с повод за празник днес! Почитаме свети Симеон

Edna.bg

Гаф на живо: Джо Коул и Лора Уудс в комичен момент на "Уембли"

Gong.bg

Сираков: Не съм предал щафетата, гледайте нещата зад кулисите

Gong.bg

31 години след кражба жена получи писмо за прекратено производство

Nova.bg

Временна организация по "Тракия" днес

Nova.bg