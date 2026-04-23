ВАС: Оценките от матурите след 12 клас вече ще могат да се оспорват

В ърховният административен съд (ВАС) се произнесе по разпоредбите от Наредба №11, която урежда оценяването на учениците в България. Текстовете досега казваха, че оценките от матурите са окончателни и не подлежат на промяна.

ВАС отмени текстове от наредбата за матурите

С решението си съдът отменя част от предишно съдебно решение и постановява, че въпросните текстове не са нищожни, но са незаконосъобразни и трябва да отпаднат.

Случаят започва, след като тричленен състав на съда по-рано беше обявил за нищожни конкретни разпоредби от наредбата, издадена от министъра на образованието и науката. Това решение обаче беше обжалвано от самия министър.

Правилата са отменени заради сериозни нарушения на административната процедура от страна на МОН. Според съда при изготвянето им не са били представени задължителните по закон мотиви и необходимият доклад към проекта на нормативния акт.

Петчленният състав приема, че министърът е имал право да наложи тези правила и те са част от процеса по оценяване на учениците, включително достъпа на зрелостниците до резултатите от матурите. В този смисъл съдът не приема, че разпоредбите изобщо не трябва да съществуват поради липса на правомощия, съобщават от ВАС.

Въпреки това магистратите установяват сериозен проблем при приемането им – липсват задължителни мотиви и доклад към проекта на наредбата, както изисква законът. Според съда това е съществено нарушение на процедурните правила и е достатъчно основание текстовете да бъдат отменени.

Така ВАС отменя оспорените разпоредби като незаконосъобразни. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.