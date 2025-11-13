България

Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари

По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души

13 ноември 2025, 13:43
Окончателно: Минималната заплата става 1213 лв. от 1 януари
Източник: iStock/GettyImages
Минималната работна заплата ще бъде 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., реши правителството. Размерът ѝ ще се повиши с 12,6% или със 136 лв. спрямо сегашната ѝ стойност. Минималната часова работна заплата ще достигне 7,31 лв. (3,74 евро), съобщиха от правителствената пресслужба. 
 
По-високият размер на минималното възнаграждение ще увеличи доходите на близо 600 000 души.
 
По данни на Националния статистически институт (НСИ) назначените на такова по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души.
 
Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6%  и заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата, на професионалните приемни семейства, както и на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от бюджета.
 
Новият размер на минималното възнаграждение е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.
 
Той е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за минималните работни заплати в ЕС, която предвижда те да са 50 % от брутната средна работна заплата.
 
По-високият размер на минималното заплащане
 
ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способнос
 
 и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България.

Решението на правителството минималната работна заплата (МРЗ) да достигне 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г. е поредната стъпка в дългогодишните усилия за подобряване на стандарта на живот в България. Тази промяна представлява значително увеличение от 12,6%, или 136 лева, спрямо настоящата ѝ стойност. 

През последното десетилетие България последователно увеличава МРЗ. През януари 2014 г. тя бе 340 лв, а две години по-късно, през 2016 г., достигна 420 лв. Тази възходяща тенденция продължи, като през 2017 г. МРЗ стана 460 лв., през 2018 г. – 510 лв., а през 2019 г. – 560 лв. Правителството повиши МРЗ до 710 лв. от април 2022 г., а от 1 януари 2023 г. тя стана 780 лв.

Ключов момент в определянето на размера на МРЗ настъпи с промените в Кодекса на труда, които предвидиха тя да възлиза на 50% от средната брутна работна заплата за страната. В съответствие с този механизъм, от 1 януари 2024 г. МРЗ беше установена на 933 лв., а за 2025 г. беше определена на 1077 лв. Тези решения отразяват и изискванията на Директивата за адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, която също препоръчва референтни стойности от 50% от брутната средна работна заплата.

По темата

Източник: БГНЕС    
минимална работна заплата увеличение на заплатата правителствено решение 1 януари 2026 г. Кодекс на труда ЕС директива намаляване на бедността повишаване на покупателната способност социални услуги лични асистенти
