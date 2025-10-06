Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Б изнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г. Проектът за Постановление на Министерския съвет (ПМС) беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Предложението е за 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., обяви социалният министър Борислав Гуцанов, който представи проекта на постановление. Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година, подчерта той.

Още в началото на изказването си министърът обясни, че по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за МРЗ.

"Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение", каза министърът относно преговорите между социалните партньори.

"Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона", добави той.

"Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства", информира Гуцанов.

"Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност", изброи още той.

Представителите на бизнеса на заседанието призоваха за преразглеждане на механизма за определяне на МРЗ, заложен в Кодекса на труда.

Те повдигнаха и въпроса дали МРЗ трябва да се определя спрямо средната брутна работна заплата. Част от работодателските организации обявиха, че са против предложения ръст на МРЗ, други - че ще се въздържат.

Синдикатите подкрепиха предложението за МРЗ.