Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

"Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение", каза социалният министър Борислав Гуцанов

Обновена преди 25 минути / 6 октомври 2025, 06:30
Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

КПКОНПИ отказа да разпита Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова

Криза с боклука в София: Общината поема отпадъците на 300 000 столичани

Бивш екоминистър: Цялото Черноморие е застроено върху реки и дюни

Тежкият инцидент на рали във Варна: Разследването продължава, какво се знае до момента

Президентът Румен Радев връчва наградите

Пуснаха нова версия на сайта kolkostruva.bg

Извънредни мерки в

Б изнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г. Проектът за Постановление на Министерския съвет (ПМС) беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).

Предложението е за 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., обяви социалният министър Борислав Гуцанов, който представи проекта на постановление. Това е ръст от 12,6% спрямо сегашния размер на МРЗ за тази година, подчерта той.

Още в началото на изказването си министърът обясни, че по време на разговорите преди НСТС синдикатите и бизнесът не са се договорили за МРЗ.

"Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение", каза министърът относно преговорите между социалните партньори.

"Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме съответните действия за спазване на разпоредбите на закона", добави той.

"Ръстът на МРЗ ще повиши доходите на 600 000 души, ще нараснат заплатите на близо 30 000 работещи в социалните услуги, които се финансират от държавата, ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства", информира Гуцанов.

"Ще се постигне намаляване на бедността сред работещите и повишаването на покупателната способност", изброи още той.

Представителите на бизнеса на заседанието призоваха за преразглеждане на механизма за определяне на МРЗ, заложен в Кодекса на труда.

Те повдигнаха и въпроса дали МРЗ трябва да се определя спрямо средната брутна работна заплата. Част от работодателските организации обявиха, че са против предложения ръст на МРЗ, други - че ще се въздържат.  

Синдикатите подкрепиха предложението за МРЗ.

Източник: Борислава Бибиновска/БТА    
Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие за ръста на минималната работна заплата за 2026 г.

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Внезапно почина писателката Джили Купър

Какво ще се случи с парите ни извън банките

10 породи кучета за стопани без опит

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

