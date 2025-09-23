Окончателна присъда за Калина Сакскобургготска

К алина Сакскобургготска беше окончателно призната за виновна и осъдена за шофиране след употреба на алкохол.

Софийският окръжен съд потвърди присъдата на Районния съд в Самоков, постановена миналия април - 8 месеца условно присъда, както и глоба от 200 лева.

Условна присъда за княгиня Калина, трябва да плати и близо 18 000 лв.

Освен това Сакскобургготска е осъдена да плати и 17 953 лева, колкото струва автомобилът, който е шофирала. Ако тя беше собственик, колата трябваше да бъде конфискувана.

Припомняме, че Сакскобургготска бе заловена с над 1,2 промила алкохол след лека катастрофа без жертви в Боровец на 19 август 2023 г.