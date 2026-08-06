Огромен пожар временно блокира АМ „Тракия“ до отбивката за Велинград

Извънредни проверки на БАБХ по борсите за плодове и зеленчуци

Фентанил за 300 млн. евро: Нови разкрития за нелегалната лаборатория в София

Повече от час жесток побой: Какво разкри прокуратурата за убийството на Младежкия хълм

Цяла България е под предупреждение: НИМХ обяви оранжев код за екстремни жеги в 21 области в събота

Убитият в Пловдив - рисуван със свастики, с обръснати вежди, горен с цигари

Обвинения между родители на новородено и болница в София

Г олям пожар пламна на 69-ия километър от автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас, точно до отбивката за Велинград. Огънят обхвана площ от над 1000 декара.

Движението вече е изцяло отворено и в двете посоки, след като по-рано беше блокирано от полиция, тъй като огънят премина през магистралата. Трафикът се осъществяваше по обходен маршрут: път I-8 пътен възел „Мирово“ – Костенец – Белово – Пазарджик – пътен възел „Гелеменово“ и обратно.

Заради усложнената обстановка, в борбата с пламъците се включи и военен хеликоптер. Машината AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база е излетяла в 15:28 часа по искане на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По-късно в гасенето се включи и втори хеликоптер.

По първоначални данни всичко е започнало от запалени сухи треви край пътя. Случайни минувачи и хора от района се опитали да го загасят сами, но заради жегите и силния вятър огънят излязъл извън контрол и навлязъл в съседните лозови масиви, дъбова и борова гори. След като станало ясно, че сами няма да се справят, бил подаден сигнал на 112.

На място веднага са пристигнали две пожарни коли – едната от Септември, а другата от Пазарджик. Заради усложнената ситуация към участъка са изпратени още екипи, включително от Пловдив и София.

От Община Лесичово предупредиха, че заради пожара най-вероятно скоро ще бъде затворен и пътят към село Лесичово.

"Минавайте покрай района с повишено внимание, намалете скоростта, пазете по-голяма дистанция и слушайте стриктно указанията на полицаите на място", съветват от пожарната.