България

Д-р Герев: Отглеждат се деца-психопати

Най-критичен е периода между 12 и 16 г., казва психиатърът

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 20:38
Д-р Герев: Отглеждат се деца-психопати
Източник: Телеграфно подкастът

„Имаше група деца, която нападаше хора по моловете. Именно там се изграждат едни психопати. Психопатът не се ражда такъв, той се отглежда. Най-критичен е периодът на възрастта между 12 и 16 г. Тогава психологически настъпват основни промени във функционирането на психиката им“.

Това заяви в ексклузивно интервю за Телеграфно подкастът психиатърът д-р Веселин Герев. На въпрос как си обяснява агресията у тийнейджърите от Пловдив, обвинени в убийството на 37-годишния Георги Кузев, той отговори, че най-вероятно те са били свидетели на домашно насилие-вербално или физическо

Жестокост

В тази възраст за тях настъпва криза на авторитетите и те се влияят лесно от маргинали, а не от добрите примери. „Лесно се подмамват. Вероятно тарторът е казал „Да убием този“ и останалите са казали „Да“. Трябва да знаете, че всичко започва от вкъщи. Ако бащата е един физически или вербален насилник, то детето е готово да стане насилник, защото татко му дава примера, че така се решават проблемите“, допълни психиатърът. Той описа и друга особеност при тези деца-задължително заснемат всяко свое действие и го качват в мрежите, за да търсят одобрение и нови последователи. „Те имат агресивно, асоциално поведение, всичките си прояви ги документират. Всеки иска да е против правилата, нещо като мини хипарско движение, бунт на личността и всеки иска да принадлежи на тая група-на готините, агресивните, които раздават правосъдие и прекрачват закона“, допълни д-р Герев.

Униформа

Във всеки от нас се крие по един психопат. Въпросът е дали ще бъде събуден, коментира още д-р Герев. Това става от натрупано напрежение, гняв и ярост, които спират способността на човек да анализира ситуацията и го тласкат към импулсивни, агресивни реакции. На въпрос има ли психопати в полицията и армията, психиатърът беше категоричен – има навсякъде. Армията и полицията привличат хора, търсещи адреналин, но и им дават достъп до законно оръжие. Затова с тях трябва да работят психолози още в ранен етап, когато агресията им е само вербална.

Комплекси

Колкото по-малък е мозъкът, толкова по-голяма е колата, заяви още психиатърът по повод войната по пътищата. Според него колкото по-мощно е едно возило, толкова по-голям психопат стои зад волана. „Напомпани с мускули, лишени от мисъл. За тях е въпрос на залог кой да вдигне повече“, допълни той. Изводът на Герев е мрачен. Психопатът, казва той, не се самоконтролира — единственото, което го спира, е прилагането на закона в пълния му обем. Наказанието работи, защото психиката се командва чрез страх, а човек губи страха си, когато има „гръб“ или финансова възможност да се откупи. В този контекст психиатърът цитира разговор с съдия, според когото истински честен процес има само когато и двете страни са бедни.

Източник: Телеграфно подкастът

Фентанилът и зомбитата

Д-р Герев коментира и въздействието на фентанила върху психиката. Той е десетки пъти по-силен от хероина. От опита си като лекар обяснява, че веществото потиска центъра на дишането в мозъчния ствол и при по-големи количества може да доведе до моментална смърт. Точно потискането на центровете в ствола според него обяснява защо зависимите изглеждат като „зомбита“ — с наведени глави и забавени движения.

Източник: Телеграфно подкастът

Психиатърът предупреждава, че опиоидната зависимост се създава бързо, и отправя спорно твърдение, че дилъри обработвали канабис с нискокачествени опиати, за да правят потребителите зависими без тяхно знание. Той допуска, че в състояние на абстиненция и без пари зависим човек може да извърши обир или убийство, включително срещу дилъра. Дали изчезването на едно вещество от пазара ще доведе до вълна от престъпления, Герев не се наема да прогнозира с точност — по думите му такива случаи се случват, но често остават неразгадани.

Какво още разкрива д-р Герев в потресаващия си разказ, гледайте в Телеграфно подкастът в youtube.

Редактор: Николай Киров
Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
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