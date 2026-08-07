Убийство като от филм на ужасите: 15-годишно момче с костюм на клоун намушка до смърт 78-годишен ветеран

П риличало на сцена от филм на ужасите: фигура, облечена в широки червено-черни дрехи на клоун с частично покрито лице, се приближава късно през нощта към охранителна камера, взира се в обектива и шепне предупреждение: „Търся те“.

Но това въобще не е било просто злокобна шега.

Полицията на щата Илинойс съобщи, че лицето с костюм на клоун от видеото, разпространявано в интернет, е 15-годишно момче, което вече е в ареста във връзка с фаталното нападение с нож срещу възрастен мъж в Ист Сейнт Луис, съобщава CNN .

Полицията в Ист Сейнт Луис се е отзовала на сигнал в жилищен квартал източно от магистрала Interstate 255 около 22:00 ч. в понеделник, след като е получено съобщение за намерено тяло на пътното платно.

Съдебният лекар на окръг Сейнт Клеър, Калвин Дай-старши, идентифицира жертвата като 78-годишния Джон Уесли Алън-старши и потвърди, че той е бил прободен многократно. Алън е чакал на автобусна спирка, когато е бил нападнат с нож при „случайна атака“ от тийнейджъра, облечен като клоун, съобщават от щатската полиция.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



15 YEAR OLD DRESSED AS A CLOWN ARRESTED IN CONNECTION WITH FATAL STABBING OF ELDERLY MAN



​Authorities in southern Illinois have taken a 15-year-old into custody following a fatal stabbing that left a 78-year-old man dead and a neighborhood on edge after… pic.twitter.com/rfDDvcIfBb — kentuckyoffgrid (@Kentuckyoffgrid) August 5, 2026

Зловещо видео малко преди убийството

По-малко от час преди тялото на Алън да бъде намерено, охранителна камера е заснела заподозрения пред къща, разположена само на три пресечки от местопрестъплението.

Съседи разказват за тревожна сцена същата вечер: човек, който се придвижвал между къщите, надниквал през прозорците и носел голям нож, съобщава местната телевизия KSDK. Полицията разглежда видеозаписите с лицето в клоунски костюм и събира допълнителни кадри от охранителни камери.

A doorbell camera captured footage of a teen who police say killed someone while wearing a clown costume. https://t.co/3AE7B3GoPs — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) August 5, 2026

„Мислех си, че ще убие всички в къщата по начина, по който дойде“, казва Лий Палмър пред KSDK, чиято майка притежава камерата, заснела видеото. Той допълва, че се радва, че възрастната му майка, която живее сама, не е отворила вратата.

Властите са установили самоличността на тийнейджъра и са го арестували в дом късно вечерта в понеделник. Срещу него е повдигнато обвинение в убийство от първа степен.

Жертвата: Ветеран от ВМС и обичан чичо

78-годишният Алън е бил ветеран от Военноморските сили на САЩ и пенсиониран шофьор на автобус, разказва семейството му пред KSDK.

Suspect who wore clown costume in East St. Louis homicide to undergo ‘sanity’ exam https://t.co/lPrn4lbIyG — BND.com (@bellevillenewsd) August 7, 2026

„Вуйчо ми е карал автобуси над 35 години и това е първият път, в който му се случва такова нещо“, казва племенницата му Тения Станфорд.

Близките му споделят, че той е бил редовен посетител на църковните служби и е посветил живота си да помага на другите. В семейството го наричали с любов „бебето“, тъй като бил най-малкият от шест братя и сестри.

„Той беше най-добрият брат, когото някой просто отне от нас“, през сълзи споделя сестра му Мари Станфорд и допълва: „Много ще ми липсва“.

Алън, който живеел в комплекс за възрастни хора в Сейнт Луис, отишъл в болницата за ветерани за преглед в понеделник, след което планирал да посети сестра си, която живее близо до автобусната спирка, където е бил нападнат.

В понеделник вечерта Алън е бил идентифициран по болничната гривна, която все още била на китката му. Докато близките му организират погребението, те все още се опитват да разберат как е възможно да станат жертва на подобно безсмислено насилие.

„Просто се чудя защо този човек го направи. Той дори не познаваше брат ми“, казва Мари Станфорд.

„Сега трябва да седим тук и да преминаваме през тази болка и страдание заради някакъв случаен акт на насилие?“, пита Тения Станфорд.