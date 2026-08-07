Свят

Почина легендарният музикант Уилям Орбит

В хода на кариерата си Орбит издава 12 солови албума, последният от които – „The Painter“

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 18:01
Почина легендарният музикант Уилям Орбит
Източник: Getty Images

Л егендарният британски музикант и продуцент Уилям Орбит, работил с изпълнители като Мадона, „Блър“ и Ю Ту, почина на 69-годишна възраст.

В съобщение, публикувано днес, се посочва, че Орбит, чието рождено име е Уилям Уейнрайт, е починал в дома си на 23 юли.

„Дълбоко сме натъжени от кончината му. Той ще липсва изключително много на нас и на всички онези, до чийто живот се е докоснал чрез музиката, приятелството и добротата си“, се казва в изявлението.

Причината за смъртта не се съобщава, пише „Евронюз“.

Орбит работи с редица световноизвестни изпълнители, сред които Мадона, „Блър“, Ю Ту, Бритни Спиърс, „Ол Сейнтс“, Бет Ортън и Роби Уилямс. Сред най-високо оценените му проекти са албумът на Мадона „Ray of Light“ и „13“ на „Блър“.

Роден в Лондон на 15 декември 1956 г., Орбит допринася значително за промяната на поп музиката през 90-те години и началото на XXI век. Един от първите му големи успехи идва с групата „Басоматик“ и песента „Fascinating Rhythm“, която влиза в Топ 10 на британската класация.

Успехът впоследствие го отвежда до сътрудничеството с Мадона. Нейният албум „Ray of Light“ от 1998 г. е смятан за един от най-добрите в кариерата ѝ и печели три награди „Грами“ през 1999 г. Орбит продължава да работи с певицата и по албумите „Music“ и „MDNA“.

През 1999 г. той оказва значително влияние и върху звученето на „Блър“, като включва характерни електронни елементи в албума „13“. Много почитатели на британската група определят проекта като най-добрия в дискографията ѝ.

В хода на кариерата си Орбит издава и 12 солови албума, последният от които – „The Painter“, излиза през 2022 г.

Последната му работа като продуцент е по албума „Testament“ на „Ол Сейнтс“ от 2018 г. По-рано той работи с групата и по хита „Pure Shores“, който достига първото място в британската класация.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Уилям Орбит музикален продуцент Мадона Блър
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