След феноменален успех: Подготвят втора част за Майкъл Джексън

К иностудиото Lionsgate официално започна работа по продължението на биографичния филм за Майкъл Джексън – „Michael“. Заснемането на втората лента се очаква да започне в края на 2026 г. или началото на 2027 г.

Новината бе потвърдена от шефа на филмовия отдел на студиото Адам Фогелсън. Намерението е продукцията да се появи по кината в края на 2027 г. или през първата половина на 2028 г.

Въпреки че студиото изчака с официалното зелена светлина за сиквела, излезлият по-рано тази година първи филм се превърна в истински боксофис феномен с над 1 милиард долара приходи в световен мащаб. Лентата завършваше с красноречивия надпис „Историята му продължава“ – знак, че публиката все още не е видяла всичко от Краля на поп музиката.

Lionsgate reveals that “Michael 2” will “start [production] towards the end of this year or early next.”



Film division head Adam Fogelson adds that the sequel is currently expected to hit theaters between the end of 2027 and the first half of 2028.



"We do have a number of… pic.twitter.com/pK8Sa4ZIJR — Variety (@Variety) August 6, 2026

Какво да очакваме във втория филм?

Първият филм, режисиран от Антуана Фукуа и с участието на племенника на певеца – Джаафар Джексън, проследи пътя на музиканта от групата Jackson 5 до световната му слава, като сюжетът приключи с турнето „Bad“ от 1987 г.

Все още не е потвърдено кой точно период от живота на Джексън ще покрие втората част, но създателите разполагат с богатия материал около грандиозния албум „Dangerous“, както и с последвалите обвинения в детско сексуално насилие, които го преследваха до края на живота му.

Трънливият път и спестените скандали

Поради правни спорове в последния момент, първият филм се наложи да спести някои от най-противоречивите епизоди от живота на поп иконата. Първоначално бе планирано обвиненията в злоупотреба да бъдат засегнати, но адвокатите на наследниците на Джексън откриха клауза в старо извънсъдебно споразумение, която забраняваше изобразяването на един от обвинителите във филмови продукции.

Това наложи сериозно пренаписване на сценария. Според Адам Фогелсън обаче част от отпадналите тогава кадри могат да бъдат използвани в продължението: „Имаме редица заснети сцени, особено големи музикални номера, които почти сигурно ще бъдат включени. В момента сме фокусирани върху това да предоставим възможно най-добрия и мащабен сиквел на правилната цена. Това е, което публиката заслужава след изживяването от първия филм“.

От студиото все още не разкриват какъв ще бъде бюджетът на втората част, но изтъкват, че използването на вече заснет архив значително ще подпомогне процеса.