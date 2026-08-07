Непоносима миризма накара самолет с 363 души да кацне в Конго

Н епоносима миризма принуди самолет, изпълняващ полет от Йоханесбург в Република Южна Африка за Франкфурт в Германия да кацне извънредно в столицата на Конго – Бразавил, предаде ДПА.

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В самолета на „Луфтханза“ е имало 363 души - пътници и екипаж. Те са били настанени в хотели в Бразавил, а авиокомпанията ще прати друг самолет, за да ги прибере оттам.

Машината, изпълнявала полета, е била „Боинг“ 747-8. Тя ще бъде подложена на технически проверки, преди да бъде върната във Франкфурт.

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„Луфтханза“ изрази съжаление, че се е стигнало до такава ситуация с полета, но не съобщи подробности за източника или за причините за лошата миризма в самолета.