И нидерландци в нацисткия скандал в Банско

С ред десетките еврейски тийнейджъри, отседнали за международна програма за обучение на младежки лидери в Банско, е имало и няколко нидерланци от еврейската организация „Бне Акива“. Това съобщава днес нидерландският всекидневник „Алгемейн Дагблад“.

Статията е озаглавена „България отвръща на скандала със „Зиг Хайл“ с нидерландци: „Самите еврейски младежи са предизвикали безредици в хотела“. Припомня се, че по-голямата част от групата е била от Италия.

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Самите еврейски младежи, които бяха подложени на словесни нападки с лозунги като „Зиг Хайл“ пред хотела си в българското Банско, са предизвикали сериозни безредици, пише „Алгемейн Дагблад“, като се позовава на изявленията на полицията и хотела.

Инцидентът, при който група мъже в черни тениски с черепи пред хотела са отправили нацистки поздрав, вече доведе до дипломатически скандал и гневни реакции, особено от Италия.

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Българските власти отхвърлят обвиненията в антисемитизъм и посочват ролята на еврейските младежи. Според тях те са били отговорни за продължилия седмици шум и други форми на безредици.

„Алгемейн Дагбрад“ пише, че 14-годишен нидерландски младеж, който е бил обиждан, първоначално е искал да разкаже историята си, но по-късно е бил спрян от „Бне Акива“.