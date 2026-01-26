Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Н еописуема трагедия разтърси врачанското село Липница. Две момиченца – близначки на година и един месец, загинаха при пожар в дома им в неделя следобед, съобщиха от ОДМВР-Враца.

Сигнал за огъня е подаден 15:15ч. в РУ-Оряхово. От извършения оглед са открити телата на двете деца. Причините за пожара са неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин, посочват от полицията. По случая е образувано е досъдебно производство.

За БТА кметът на селото Румен Шопов разказа, че освен двете момиченца в семейството има още четири деца, на възраст между четири и осем години, родителите им работят в чужбина, а за децата се грижат гледачки. По думите на кмета по време на инцидента в къщата освен децата е бил дядо им и поне една от гледачките. Те са успели да спасят по-големите деца, едната от близвачките също е изнесено, но мъртво. Другото не са успели да го изнесат, защото огънят е бил вече много силен и покривът се е срутил.

„Децата бяха добре обгрижвани, аз съм ходил и със социалните, които идваха да ги проверяват. В момента са настанени при съседи. Каквото зависи от нас ще им помогнем“, обясни Шопов, допълвайки, че семейството ще бъде записано и към социалната кухня. Според кмета на селото пожарникарите са пристигнали бързо.

Вчера в Областния център при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца (РДПБЗН-Враца) е получен сигнал за пожар с на къща намираща се в село Липница, община Мизия. Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово. При инцидента са загинали две деца, близначки на 1 г. и 11 месеца.

