Огнен ад в Липница: Покрив се срути върху бебе, докато близначката му издъхва в ръцете на спасителите

Покривът се срутил върху едното дете, докато родителите работят в чужбина; пожарът тръгнал от комина

Обновена преди 37 минути / 26 януари 2026, 08:59
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА/Архив

Н еописуема трагедия разтърси врачанското село Липница. Две момиченца – близначки на година и един месец, загинаха при пожар в дома им в неделя следобед, съобщиха от ОДМВР-Враца.

Сигнал за огъня е подаден 15:15ч. в РУ-Оряхово. От извършения оглед са открити телата на двете деца. Причините за пожара са неправилно боравене с печка на твърдо гориво и самозапалил се комин, посочват от полицията. По случая е образувано е досъдебно производство.

За БТА кметът на селото Румен Шопов разказа, че освен двете момиченца в семейството има още четири деца, на възраст между четири и осем години, родителите им работят в чужбина, а за децата се грижат гледачки. По думите на кмета по време на инцидента в къщата освен децата е бил дядо им и поне една от гледачките. Те са успели да спасят по-големите деца, едната от близвачките също е изнесено, но мъртво. Другото не са успели да го изнесат, защото огънят е бил вече много силен и покривът се е срутил.

„Децата бяха добре обгрижвани, аз съм ходил и със социалните, които идваха да ги проверяват. В момента са настанени при съседи. Каквото зависи от нас ще им помогнем“, обясни Шопов, допълвайки, че семейството ще бъде записано и към социалната кухня. Според кмета на селото пожарникарите са пристигнали бързо. 

Вчера в Областния център при Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Враца (РДПБЗН-Враца) е получен сигнал за  пожар с на къща намираща се в село Липница, община Мизия. Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово. При инцидента са загинали две деца, близначки на 1 г. и 11 месеца.

Материални щети има при 26 пожара, от които 18 в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 37 пожара.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. От тях пет са били при катастрофи, а 19 - при оказване на техническа помощ. 

Три лъжливи повиквания са получили от пожарната за изминалото денонощие.

Източник: БТА, Петра Куртева/Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова    
