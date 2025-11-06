Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

П родължава разследването срещу служителя от Държавен фонд "Земеделие", за когото се твърди, че е поискал и получил подкуп от 1000 лв.
Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“
Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка. Той обаче можел да я скрие срещу подкуп от 1000 лв.
"Самият служител на Държавен фонд "Земеделие" му се обадил и му казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения - дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага", заяви окръжният прокурор на София Наталия Николова, цитирана от NOVA.
Предполагаемият извършител е задържан в момента на получаване на парите.
Повдигнато му е и обвинение. Предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража.
От Държавен фонд "Земеделие" вече са уволнили подкупния служител.