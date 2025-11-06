Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Протест на "Правосъдие за всеки", искат оставките на Сарафов и Славчев

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

П родължава разследването срещу служителя от Държавен фонд "Земеделие", за когото се твърди, че е поискал и получил подкуп от 1000 лв.

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка. Той обаче можел да я скрие срещу подкуп от 1000 лв.

"Самият служител на Държавен фонд "Земеделие" му се обадил и му казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения - дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага", заяви окръжният прокурор на София Наталия Николова, цитирана от NOVA.

Предполагаемият извършител е задържан в момента на получаване на парите.

Повдигнато му е и обвинение. Предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража.

От Държавен фонд "Земеделие" вече са уволнили подкупния служител.