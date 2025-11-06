България

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка

6 ноември 2025, 09:51
П родължава разследването срещу служителя от Държавен фонд "Земеделие", за когото се твърди, че е поискал и получил подкуп от 1000 лв.

Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка. Той обаче можел да я скрие срещу подкуп от 1000 лв.

"Самият служител на Държавен фонд "Земеделие" му се обадил и му казал, че има някои нередности и предстои кръстосана проверка, при която ще проверяват всичките му земи, насаждения - дали отговарят на всички изисквания, за да може да получи съответната субсидия, която му се полага", заяви окръжният прокурор на София Наталия Николова, цитирана от NOVA.

Предполагаемият извършител е задържан в момента на получаване на парите.

Повдигнато му е и обвинение. Предстои прокуратурата да поиска постоянното му задържане под стража.

От Държавен фонд "Земеделие" вече са уволнили подкупния служител.

Източник: nova.bg    
Държавен фонд Земеделие служител подкуп
Последни новини

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 11 минути

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява

Свят Преди 14 минути

Нарушителят е арестуван

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 29 минути

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

България Преди 34 минути

<p>Япония и САЩ обединяват усилия, обявиха ключов стратегически ход</p>

Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно

Свят Преди 42 минути

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 43 минути

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Свят Преди 53 минути

Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Любопитно Преди 54 минути

Проучванията се ръководят от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова

"Чувствам се комфортно": Дженифър Лорънс за голите сцени на снимачната площадка

"Чувствам се комфортно": Дженифър Лорънс за голите сцени на снимачната площадка

Любопитно Преди 58 минути

Актрисата участва заедно с Робърт Патинсън в психологическия трилър Die My Love на режисьорката Лин Рамзи

<p>НАСА може да изпрати мисия до Марс още догодина</p>

Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина

Свят Преди 1 час

"Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА"

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс

Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители

Свят Преди 1 час

Няма съобщения за загинали или ранени

Меган Маркъл

Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

Любопитно Преди 1 час

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Свят Преди 1 час

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Свят Преди 1 час

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 1 час

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

Любопитно Преди 1 час

