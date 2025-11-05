Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

О кръжна прокуратура - София ръководи разследване за поискан подкуп от длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“
В хода на разследването е установено, че на 24.10.2025 г. в село в община Костинброд длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“ е поискало подкуп в размер на 1000 лева от земеделски производител, за да не извърши действие по служба.
Сигналът е подаден от земеделския производител, от когото е поискан подкупът.
Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем и задържането му за срок до 72 часа.
Служителят е младши експерт, назначен е на длъжност през 2017 година.