Разследват за искан подкуп служител на Дф „Земеделие“

Димитър Димитров: Средната скорост е като извънземните - всички говорим за нея, но никой не я е виждал

Близки на пациент пребиха фелдшер в Криводол, нападателят е задържан

Заседанието на НСТС няма да се състои

Борисов: Този бюджет е коалиционен, не е само на ГЕРБ

Шофьорът, помел коли на бул. „Витоша“, излиза от ареста срещу 5 хил. лв. гаранция

О кръжна прокуратура - София ръководи разследване за поискан подкуп от длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“

В хода на разследването е установено, че на 24.10.2025 г. в село в община Костинброд длъжностно лице в Държавен фонд „Земеделие“ е поискало подкуп в размер на 1000 лева от земеделски производител, за да не извърши действие по служба.

Арестуваха главен експерт в ДФ „Земеделие“

Сигналът е подаден от земеделския производител, от когото е поискан подкупът.

Предстои привличането на лицето в качеството на обвиняем и задържането му за срок до 72 часа.

В Плевен е арестувана служителка на ДФ "Земеделие"

Служителят е младши експерт, назначен е на длъжност през 2017 година.