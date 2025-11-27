България

Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях

Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания

27 ноември 2025, 09:11
ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите
Агенция

Агенция "Митници" продава задържани контрабандни стоки
Ново заседание по дело, свързано с аферата

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"
Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста
На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет
Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес
Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи
Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

С пецоперация на Антикорупционната комисия и прокуратурата в София, Варна и още няколко населени места. Разследва се мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с “Исторически парк” и лидера на партия “Величие” Ивелин Михайлов.

КПК разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с "Величие"

От Софийската градска прокуратура обясниха, че по случая е образувано досъдебно производство за престъпна група. Вчерашните действия са били след разрешение от съда. 

Село Неофит Рилски беше обградено от полиция и жандармерия в сряда.

Край къщата на Ивелин Михайлов имаше най-много полицейско присъствие, но към момента полицейската лента вече я няма.

От СГП обясниха, че операцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпна група, свързана с корупция. Предмет на разследването са обстоятелства, свързани с “Исторически парк” от 2013 до 2025 година. 

По искане на наблюдаващия прокурор, Софийският градски съд е дал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания. Такива имаше във Варна, в село Неофит Рилски и в София.

"От КОМПИ двама души ми казаха, че ще се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващите. Ние не приехме и те ми казаха, че някой ще излезе и ще почне да вдига разни обвинения. Днес са влезли и са взели телефона на жена ми.  Детето ми е болно вкъщи. Влезли са в къщата на депутат без да имат право да влязат. Нека първо да смъкнат иммунитета, да си го направят по начин, по който трябва”, каза вчера Ивелин Михайлов пред NOVA.

По време на обискът достъпът беше строго забранен, в началото не беше допуснат дори адвокатът на лидера на “Величие”. Местни хора споделиха, че са очаквали подобна акция. 

"Аз си го обяснявам като добре планирана акция, която беше оповестена. Тя беше оповестена и от Ивелин Михайлов. Той имаше информация, даден му беше избор.  Или влиза с партия “Величие” в управляващата коалиция и заема мястото на ИТН и е подвластен на партия “Мафия”, или ще последват арести”, каза Кристина Капитанова, която е един от инвеститорите. Според нея това е политическа репресия. 

“За мен като за чужденка е много показно и много смешно това, което се случва”, коментира Катерина Иванова, друг инвеститор. 

“Аз присъствах лично на нахлуването в къщата, когато жената му беше сама вкъщи. Много добре се знае, че той е в Народното събрание, в къщата има болно 4-годишно дете”, допълни тя.

Няма информация дали съпругата на Ивелин Михайлов е била задържана. Няколко от къщите на предполагаеми съдружници на лидера на “Величие”, също бяха обискирани, но в селото нямаше нито един изведен или арестуван.

Източник: nova.bg    
Ивелин Михайлов Величие акция
Последвайте ни
Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
По-малко досадни технологии и повече реализъм: Новите правила на краш тестовете

По-малко досадни технологии и повече реализъм: Новите правила на краш тестовете

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Свят Преди 2 минути

"Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза директорът на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Любопитно Преди 1 час

Асертивността е способността да изразявате своите мисли, нужди и граници спокойно, без агресия или страх

<p>Кой празнува имен ден днес</p>

Днес отдаваме почит на видна личност в духовния живот на българския народ

Любопитно Преди 1 час

Родом от Видинско, преподобният Теодосий Търновски станал монах в Арчарския манастир "Св. Николай"

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Свят Преди 1 час

Трагедията е станала в южната провинция Юнан

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Свят Преди 1 час

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Свят Преди 2 часа

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния заяви, че те са починали, но след това информацията бе опровергана

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници във Вашингтон

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

Свят Преди 3 часа

Янина Соколовска, родена в Украйна през 1924, е оцеляла като по чудо по време на Гладомора.

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Любопитно Преди 3 часа

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

<p>Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента</p>

Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

България Преди 10 часа

Той отбелязва, че служителките нямат отношение към протеста

Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Свят Преди 11 часа

Това съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа X

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 11 часа

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 12 часа

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

България Преди 12 часа

Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Свят Преди 13 часа

Той призова за всестранни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Тейлър Суифт разкри: „Най-смислената ми връзка започна с това, че Травис се обиди“!

Edna.bg

Ето кои са думите, с които днес, 27 ноември, ще привлечен късмет и успех!

Edna.bg

Извънредна среща в Ливърпул след кошмара и скандиранията: Слот, вън!

Gong.bg

Национал отново слага лентата в ЦСКА

Gong.bg

Бойко Борисов е поискал изтегляне на Бюджет 2026

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 6 области

Nova.bg