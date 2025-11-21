Бащата на Сияна връчи на председателя на ВКС подписка с искане за оставката ѝ

Н иколай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си при пътен инцидент, връчи на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова искане от над 22 хиляди души срещу корупцията в съдебната система и за оставка на самата Захарова.
Това стана на конференция по повод 145-годишнина от създаването на Върховния касационен съд, предаде БНР.
Тема на форума са присъдите на Народния съд срещу магистрати.
