Бащата на Сияна връчи на председателя на ВКС подписка с искане за оставката ѝ

Н иколай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загуби живота си при пътен инцидент, връчи на председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова искане от над 22 хиляди души срещу корупцията в съдебната система и за оставка на самата Захарова.

Делото за смъртта на Сияна продължава, преди заседанието отново ще има протест

Това стана на конференция по повод 145-годишнина от създаването на Върховния касационен съд, предаде БНР.

Тема на форума са присъдите на Народния съд срещу магистрати.

