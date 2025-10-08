Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

П ромените в образованието влизат на първо четене в парламента.

Сред основните предложения, които предизвикаха бурни реакции от родители и организации, са въвеждането на предмета „Добродетели и религии“, забраната на мобилните устройства в училище и промени в наказанията за учениците.

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

Недоволството от текстовете, предложени от просветното министерство, беше изразено с няколко протеста и петиции. Засега не се очаква някоя от спорните точки да отпадне, но решението ще бъде в ръцете на депутатите.

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Според думите на министър Красимир Вълчев, дори да бъде прието въвеждането на „Добродетели и религии“, подготовката на учебните програми и учебниците ще отнеме време.

Това означава, че промяната няма да влезе в сила още от следващата учебна година.