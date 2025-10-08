България

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС

Сред промените са също забраната на мобилни телефони и по-строгите наказания за учениците

8 октомври 2025, 07:01
"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"
П ромените в образованието влизат на първо четене в парламента.

Сред основните предложения, които предизвикаха бурни реакции от родители и организации, са въвеждането на предмета „Добродетели и религии“, забраната на мобилните устройства в училище и промени в наказанията за учениците.

"Добродетели и религии" няма да влезе в училищата през учебната 2026/2027

Недоволството от текстовете, предложени от просветното министерство, беше изразено с няколко протеста и петиции. Засега не се очаква някоя от спорните точки да отпадне, но решението ще бъде в ръцете на депутатите.

Красимир Вълчев: Незнаенето на български език е проблем

Според думите на министър Красимир Вълчев, дори да бъде прието въвеждането на „Добродетели и религии“, подготовката на учебните програми и учебниците ще отнеме време.

Това означава, че промяната няма да влезе в сила още от следващата учебна година.

Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

За съучастничество в

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

Tesla пусна нови „евтини“ Model Y и Model 3 с надеждата да възроди продажбите

Tesla пусна нови „евтини“ Model Y и Model 3 с надеждата да възроди продажбите

<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 23 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 20 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 21 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 18 часа

Последни новини

Пари Преди 33 минути

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение

Проучване: Допълнителните 15 минути сън могат да удължат живота ви с години

Любопитно Преди 1 час

Подробности може да прочетете в следващите редове

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Сапунджиева отново заслужи мястото си във Войната на племената

Свят Преди 9 часа

В Египет се провеждат непреки преговори между израелското правителство и "Хамас"

Свят Преди 9 часа

По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни

Свят Преди 10 часа

Облакът се носи към близкия град Ашафенбург

Свят Преди 10 часа

Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство, каза Светлана Гринчук

Свят Преди 10 часа

Милей заяви, че "Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно"

България Преди 10 часа

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра

<p>Има ли&nbsp;нацистки режим в Украйна?&nbsp;</p>

Израелският посланик: Няма нацистки режим в Украйна, президентът е евреин

Свят Преди 11 часа

Борбата с антисемитизма и неговите прояви е част от държавната политика на Украйна

Свят Преди 11 часа

Те казват, че са открили майка си със сериозни рани в дома им

България Преди 12 часа

След този случай делегацията поема към Нови пазар и въпреки станалото на летището, все пак двата града се побратимяват

<p>Туск: Полша няма да предаде украинeцa, заподозрян по случая с взривяването на &quot;Северен поток&quot;</p>

Туск: Не е в интерес на Полша да предаде заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 12 часа

Полски съд постанови, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни

<p>Моди поздрави Путин по повод рождения му ден, какво му пожела&nbsp;</p>

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Свят Преди 12 часа

Путин празнува своя 73-и рожден ден

<p>Грета Тунберг към&nbsp;Тръмп: Консултирай се с лекар</p>

"Имаш проблеми с гнева, консултирай се с лекар": Грета Тунберг в задочен спор с Тръмп

Свят Преди 13 часа

Това написа 22-годишната активистка в "Инстаграм"

България Преди 13 часа

Шест машини са на терен и извършват снегопочистване

