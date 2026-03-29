България

Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

Задържани са петима

29 март 2026, 09:51
М ъж на 48 години от Св. Влас е починал след сбиване в неделя сутрин в центъра на Слънчев бряг.

Около 5:30 ч. две компании, едната от село Оризаре, а другата от Св Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като помежду им възникнало спречкване, предава NOVA.

На място бил извикан екип на охранителна фирма, която предотвратила физически сблъсък и двете компании се разделили. Част от мъжете тръгнали към Оризаре с такси. По време на пътуването обаче видели един от мъжете от компанията, спрели и се сбили с него. По време на сбиването 48-годишният мъж паднал на тротоара и починал.

Петимата от Оризаре са задържани. Очаква се аутопсията да покаже дали мъжът е починал заради здравословен проблем, или заради ударите, които е получил.

слънчев бряг сбиване
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

