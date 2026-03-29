Мъж почина след сбиване в Слънчев бряг

М ъж на 48 години от Св. Влас е починал след сбиване в неделя сутрин в центъра на Слънчев бряг.

Около 5:30 ч. две компании, едната от село Оризаре, а другата от Св Влас, се засекли в заведение в хотел в центъра на комплекса, като помежду им възникнало спречкване, предава NOVA.

На място бил извикан екип на охранителна фирма, която предотвратила физически сблъсък и двете компании се разделили. Част от мъжете тръгнали към Оризаре с такси. По време на пътуването обаче видели един от мъжете от компанията, спрели и се сбили с него. По време на сбиването 48-годишният мъж паднал на тротоара и починал.

Петимата от Оризаре са задържани. Очаква се аутопсията да покаже дали мъжът е починал заради здравословен проблем, или заради ударите, които е получил.