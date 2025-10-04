Българин загина в катастрофа на остров Крит

П ътнотранспортно произшествие с 26-годишен български гражданин е станало в ранните часове на петък сутринта на остров Крит.

Фаталният инцидент е станал около 5.00 часа сутринта на 6-ия км на провинциалния път Ираклион - Агия Галини.

Според информация, колата, управлявана от 26-годишния мъж, се е преобърнала в лявата част на пътя, в резултат на което младият мъж е получил смъртоносни наранявания, предаде NOVA.

Въпреки усилията на лекарите в болницата, българинът е починал от нараняванията си два часа по-късно.

В колата с него е била и 25-годишната му приятелка, също българка, която е пострадала.

26-годишният мъж не е бил с предпазен колан.