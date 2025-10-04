Тежка катастрофа на пътя между Лясковец и Елена взе жертва

Т ежък пътен инцидент е станал късно в петъчната вечер на пътя за град Елена край село Миндя.
По неофициална информация има загинал в лек автомобил, предаде NOVA.
Пътят беше затворен до ранните часове в събота сутрин.
