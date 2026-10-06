България

Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас

Сигналите идват ден след масовите заплахи срещу училища, детски градини и институции

Василена Василева Василена Василева

6 октомври 2026, 12:33
Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас
Източник: iStock photos/Getty images

Н ови сигнали за поставени взривни устройства са получени в Ловеч, София, Стара Загора и Пловдив. Заплахите идват само ден след серията от бомбени сигнали, които засегнаха училища, детски градини, съдилища, болници и други институции в различни части на страната.

Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради

В Ловеч сигнал за поставено взривно устройство е получен в Окръжния съд. Заплашителното съобщение е пристигнало на електронната поща на съда около 11:00 часа.

След получаването му от Съдебната палата са евакуирани магистрати, служители и посетители. Предприета е проверка на сградата по установения ред.

Работата на съда се очаква да бъде възстановена в ранния следобед, след приключването на проверките.

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Нови сигнали в София

Сигнали за поставени взривни устройства са получени и в София. Сред засегнатите обекти отново са детски градини.

На местата се предприемат действия съгласно установената процедура, като се извършват проверки за наличие на взривни устройства.

Съдебната палата в Стара Загора е затворена

Съдебната палата в Стара Загора също беше затворена, след като на електронната поща на Окръжната прокуратура е получено съобщение за поставена бомба в сградата.

Заради заплахата всички институции, които се помещават в Съдебната палата, са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 17:00 часа днес.

Насрочените за днес дела, по които съдебните заседания не са успели да се проведат, ще бъдат отложени. За новите дати страните по тях ще бъдат допълнително призовани.

Трети ден вълна от сигнали за взривни устройства в училища, детски градини и летището в София

И прокуратурата в Пловдив е получила заплаха

Нов сигнал за поставено взривно устройство е получен и в Пловдив. По информация на NOVA заплахата е насочена към прокуратурата в града.

Предприети са действия по установения при подобни случаи протокол и се извършва проверка.

Серия от заплахи и ден по-рано

Новите случаи идват само ден след мащабната серия от бомбени заплахи на 5 октомври. Тогава електронни писма за поставени взривни устройства бяха изпратени до десетки институции и учебни заведения в различни части на страната.

Сред засегнатите обекти бяха детски градини и училища в София, както и съдебни палати, общински администрации, лечебни заведения и други институции.

В столичната 91. детска градина „Слънчев кът“ бяха евакуирани около 200 деца. След извършените проверки не беше установено наличие на взривно устройство.

Вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуираха съдилища, прокуратури и институции

Сигнали бяха получени още в Хасково, Бургас, Монтана, Разград, Ловеч, Шумен, Варна, Благоевград и Костинброд. Сградите бяха временно евакуирани, докато полицията извършваше проверки.

Според полицията съобщенията са били изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри на потребители извън България. Разследването по случаите продължава.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, NOVA    
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