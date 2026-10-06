Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас

Н ови сигнали за поставени взривни устройства са получени в Ловеч, София, Стара Загора и Пловдив. Заплахите идват само ден след серията от бомбени сигнали, които засегнаха училища, детски градини, съдилища, болници и други институции в различни части на страната.

Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради

В Ловеч сигнал за поставено взривно устройство е получен в Окръжния съд. Заплашителното съобщение е пристигнало на електронната поща на съда около 11:00 часа.

След получаването му от Съдебната палата са евакуирани магистрати, служители и посетители. Предприета е проверка на сградата по установения ред.

Работата на съда се очаква да бъде възстановена в ранния следобед, след приключването на проверките.

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Нови сигнали в София

Сигнали за поставени взривни устройства са получени и в София. Сред засегнатите обекти отново са детски градини.

На местата се предприемат действия съгласно установената процедура, като се извършват проверки за наличие на взривни устройства.

Съдебната палата в Стара Загора е затворена

Съдебната палата в Стара Загора също беше затворена, след като на електронната поща на Окръжната прокуратура е получено съобщение за поставена бомба в сградата.

Заради заплахата всички институции, които се помещават в Съдебната палата, са преустановили работа. Сградата ще остане затворена до 17:00 часа днес.

Насрочените за днес дела, по които съдебните заседания не са успели да се проведат, ще бъдат отложени. За новите дати страните по тях ще бъдат допълнително призовани.

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И прокуратурата в Пловдив е получила заплаха

Нов сигнал за поставено взривно устройство е получен и в Пловдив. По информация на NOVA заплахата е насочена към прокуратурата в града.

Предприети са действия по установения при подобни случаи протокол и се извършва проверка.

Серия от заплахи и ден по-рано

Новите случаи идват само ден след мащабната серия от бомбени заплахи на 5 октомври. Тогава електронни писма за поставени взривни устройства бяха изпратени до десетки институции и учебни заведения в различни части на страната.

Сред засегнатите обекти бяха детски градини и училища в София, както и съдебни палати, общински администрации, лечебни заведения и други институции.

В столичната 91. детска градина „Слънчев кът“ бяха евакуирани около 200 деца. След извършените проверки не беше установено наличие на взривно устройство.

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Сигнали бяха получени още в Хасково, Бургас, Монтана, Разград, Ловеч, Шумен, Варна, Благоевград и Костинброд. Сградите бяха временно евакуирани, докато полицията извършваше проверки.

Според полицията съобщенията са били изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри на потребители извън България. Разследването по случаите продължава.