България

КЗК блокира проектирането на Детската болница заради пропуски с вертолетната площадка и риск от субективизъм

Решението подлежи на обжалване пред ВАС

Василена Василева Василена Василева

23 юни 2026, 13:24
КЗК блокира проектирането на Детската болница заради пропуски с вертолетната площадка и риск от субективизъм
Източник: БТА

К омисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществена поръчка за проектиране на националната детска болница поради ограничителни и непропорционални условия към участниците.

Едно от тях е изискването на възложителя участниците да са изпълнили през последните три години дейности с предмет и обем, идентични с тези на поръчката. 

КЗК установи и липса на ясни и измерими критерии относно изискването за представяне на „План за изпълнение на информационното моделиране на сградата“ — Building Information Modeling, BIM модел. Според Комисията това създава предпоставки за субективизъм при оценката и дава по-големи възможности на комисията, провеждаща процедурата, да отстранява участници.

Комисията установи още, че при публикуване на обжалваното решение в профила на обществената поръчка не са били публикувани съществени изходни данни за проектиране. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества.

Също така в техническата спецификация е предвидено изграждане на вертолетна площадка на покрива на болничната сграда. КЗК установи, че липсва информация за извършено съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или за получено становище относно авиационните изисквания.

Решението на КЗК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Редактор: Василена Василева
Източник: КЗК    
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