Фатален инцидент в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина

Колегите му са се опитали да го изровят с голи ръце

30 април 2026, 12:53
Р аботник на 56-годишна възраст е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас.

По първоначална информация мъжът е паднал в изкоп, след което по невнимание е бил затрупан с пръст от багер.

Очевидци разказват, че случилото се е предизвикало паника сред работниците,

които са се опитали да изровят колегата с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване на мястото, предаде NOVA.

На мястото е пристигнал и спешен медицински екип,

но при изваждането му е било установено, че мъжът е починал. Инцидентът се разследва.

Трудова злополука Строителен обект Бургас Загинал работник Багер Изкоп Затрупване с пръст Паника Разследване Спешен екип
