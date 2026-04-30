Фатален инцидент в Бургас: Багер изсипа пръст върху работник, мъжът почина

Р аботник на 56-годишна възраст е загинал при трудова злополука на строителен обект в Бургас.

По първоначална информация мъжът е паднал в изкоп, след което по невнимание е бил затрупан с пръст от багер.

Очевидци разказват, че случилото се е предизвикало паника сред работниците,

които са се опитали да изровят колегата с голи ръце, преди да бъде използвана строителна техника за разчистване на мястото, предаде NOVA.

На мястото е пристигнал и спешен медицински екип,

но при изваждането му е било установено, че мъжът е починал. Инцидентът се разследва.