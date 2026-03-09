Мъж загина при трудова злополука във Велико Търново

М ъж на 46 години от Велико Търново е загинал при трудова злополука, съобщиха от Областната дирекция на полицията във Велико Търново. Инцидентът е станал в петък по обяд.

По първоначална информация в производствен цех в областния град мъжът е бил премазан от преса за производство на пластмасови изделия. Пострадалият е откаран в Спешна помощ и настанен в реанимация, където по-късно е починал.

Образувано е досъдебно производство.

Инспекцията по труда във Велико Търново извършва проверка по случая, каза директорът на инспекцията Розалина Стефанова. Разследването по случая продължава съвместно с прокуратурата във Велико Търново.