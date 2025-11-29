България

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

Рибари от Ахтопол алармират за необичайно беден улов, а пазарите изобилстват с вносна риба

29 ноември 2025, 09:12

Т очно след седмица ще отбележим един от най-големите български празници - Никулден, който традиционно се посреща с рибни блюда на масата. Тази година обаче трапезата може да остане без българска риба. Рибари от Ахтопол алармират за необичайно беден улов, а пазарите предлагат предимно вносна риба от Гърция, Норвегия и Средиземноморието. Защо мрежите остават празни и колко ще ни струва празничната риба, разказва кореспондентът Елена Танева.

Източник: Георги Димитров

Декември, слънце, мирис на море. Ахтопол е красив и през зимата, но дни преди Никулден мрежите на рибарите са празни. Едва няколко лодки излизат в морето, като се връщат без тежкия улов, обичаен за сезона. Голяма част от плавателните съдове дори вече са зазимени на брега.

Според рибаря Тодор Любенов, който е в морето от 65 години, такава слаба година не е имало.

"Аз съм от 65 години в морето, такава слаба година като тази година не съм запомнил. Стана някаква аномалия в морето. Дали от студената пролет стана аномалия... нямаше благоприятни условия да се излюпи хайверът и не можа да се получи популация на рибата и затова нямаше никаква риба, тази година много слаб сезон".

Рибарите излизат с оскъдни няколко килограма дребен сафрид - колкото за вечеря, но не и за продан.

Защо шаранът тази година ще е по-скъп

"Друга година, когато е нямало паламуд, имаше лефер, имаше чернокоп, а тази година нито лефер, ни паламуд, ни нищо, празно е морето. Ей сега, по пика на риболова, рибарите си прибраха инвентара и никой не ходи в морето", допълва Тодор Любенов.

Той си спомня за минали години с богат улов.

Източник: Георги Димитров

"Хващали сме по два тона наведнъж, тон и половина, два тона риба сме хващали. Даже миналата година една лодка хвана три тона и не можа да я натовари на лодката и в две лодки я докараха рибата тук на брега".

Заварваме рибарите в Ахтопол да прибират мрежите си. Според тях няма смисъл да чакат пасажите, които през декември вече няма да дойдат.

Жив Шаран за Никулден? Ето колко ще ни струва

"За Никулден само да не ядем скумрия - от магазина. Не, пак ще има, има зарган се появява малко, попче има, има миджит, ама едрата риба я няма", казва рибарят Георги Сотиров, цитиран от NOVA.

Риболовът е един от основните приходи за Ахтопол, наред с туризма, обяснява Тодор Любенов.

Източник: БТА

"В Ахтопол има 100 лодки по 3-ма човека екипаж, това са 300 човека. Значи почти всички мъже на Ахтопол са рибари".

Той с носталгия разказва за изчезналите видове, но посочва и нови топлолюбиви видове, които са се появили по българските брегове този сезон.

Колко ще струва шаранът за Никулден

"Започнаха да се появяват и омари, тук-там по някой омар. Едни големи крабове се получават, които ги нямаше преди това. Групери се появяват по кило и половина, два килограма, може би сега навлизат и ще порастват".

На рибния пазар в Бургас картината е подобна. Откриваме сафрид от Егейско море, риба тон от Средиземноморието и скумрия от Норвегия. Малкото черноморска риба е на по-висока цена.

Източник: БТА

"Те досега са скочили драстично. Скумрията примерно ще стане 15 лв. на килограм. Айде за Никулден може да се задържат цените, но след Нова година ще стане нещо... Специално за скумрията ще стане 13-15 лева", прогнозира търговецът на риба Росен Тодоров.

В момента попчетата се търгуват за 18 лв/кг, пресният дребен зарган – за 16 лв/кг, а грацата – за 10 лв/кг. Цената на шарана пък е 10 лева за килограм. Въпреки оскъдния улов, рибарите са намерили решение за празника.

"Всеки има скътана по малко риба. Аз имам няколко паламуда, малко лефер, шарани... то по принцип на Никулден се яде шаран. Кефали хващаме, вадим от запасите", казва Тодор Любенов.

Източник: NOVA    
