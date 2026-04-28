Недоволен работник се барикадира в кабинета на главния инженер в гараж на Столичния автотранспорт

Р аботник в гараж „Земляне" се барикадира за кратко тази сутрин в кабинета на главния инженер. На място пристигнали екипи на полицията и Спешната помощ.
Малко след 9.00 ч. мъжът е бил изведен от униформените.
42-годишният мъж е бил назначен в дружеството в понеделник, а в 6.00 ч. сутринта е приключил първото си дежурство. Няколко минути по-късно той се обадил на един от началниците в депото, на когото обяснил, че се е барикадирал в едно от работните помещения.
Искането му е било за заплата от 3000 евро.
Един от колегите му разказа пред NOVA, че освен заключената врата, мъжът бил поставил и микровълнова печка в опит да блокира достъпа до стаята, където се е барикадирал.
След като е бил изведен от органите на реда, мъжът е откаран в психодиспансер за преглед.
За щастие няма пострадали.