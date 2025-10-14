Руска атака срещу Харков остави няколко квартала без ток, нанесени са щети по болница

Н ай-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака в понеделник вечер срещу украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов в канала си в Telegram, цитиран от "Ройтерс" и УНИАН.

По думите му, Русия е атакувала града с планиращи бомби.

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.

"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.