Руска атака срещу Харков остави няколко квартала без ток, нанесени са щети по болница

Нападението е било с планиращи бомби

14 октомври 2025, 07:46
Руска атака срещу Харков остави няколко квартала без ток, нанесени са щети по болница
Източник: AP/БТА

Н ай-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака в понеделник вечер срещу украинския град Харков, съобщи кметът Игор Терехов в канала си в Telegram, цитиран от "Ройтерс" и УНИАН.

По думите му, Русия е атакувала града с планиращи бомби.

Мощни експлозии в Харков: Русия нанесе 25 удара с дронове "Шахед"

Терехов съобщи още, че вследствие на атаката срещу кварталите "Слободски" и "Салтовски", във втория е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.

"Имаме информация за удар срещу комплекса на медицинско учреждение и по предварителни данни е разрушено едно от помощните съоръжения", заяви кметът и добави, че при атаките са повредени най-малко 12 лични автомобила.

Източник: Алексей Маргоевски/БТА    
Харков Русия Украйна атака Зеленски
