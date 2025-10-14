България

Честит имен ден: Почитаме една от най-тачените светици у нас

Православната църква почита Света Петка Българска

14 октомври 2025, 07:44
Честит имен ден: Почитаме една от най-тачените светици у нас
Източник: iStock/GettyImages

Н а 14 октомври православната църква почита Света Петка Българска (Параскева Епиватска) – една от най-тачените светици у нас. Денят е познат още като Петковден, и се смята за голям есенен празник, белязан от дълбока вяра, благодарност и надежда за плодородие, здраве и закрила.

Света Петка е родена в град Епиват, близо до Константинопол (днешен Селимпаша в Турция), през XI в. в благочестиво християнско семейство. Още като дете тя се отличавала с необикновена доброта и духовна сила. Легендата разказва, че един ден, докато била в храма, чула думите от Евангелието:

„Който иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва“.

Тези думи променили живота ѝ – тя разпродала имота си, раздала всичко на бедните и се отдала на пост, молитва и скиталничество из светите земи. След години на отшелничество се върнала в родината си, където починала в мир.

Мощите ѝ преминали през различни места – от Епиват до Търново, Яш и Цариград – и навсякъде били извор на чудеса. В Средновековна България Света Петка става небесна закрилница на столицата Търново и на целия народ.

Традиции и обичаи в България

Петковден бележи края на земеделската година и началото на зимните празници. В миналото хората спирали полските работи и прибирали реколтата.

  • Жените не предели и не тъчели – вярвало се, че Св. Петка „ще им оплете късмета“. Домакините приготвяли обреден хляб, наречен „света пита“, който се прекадявал и раздавал за здраве и плодородие.
  • В някои райони се коли курбан – овца или кокошка, а трапезата се споделя със съседи и близки.
  • На този ден започват и есенните сватби, защото според народните вярвания Света Петка благославя семейството и женската плодовитост.

Легенди и народни вярвания

Народът вярва, че Света Петка пази жените, децата и дома, а също така лекува очни болести и страдания на душата. Според легендата, тя ходи по земята, невидима за хората, и помага на нуждаещите се.

В Родопите разказват, че когато Св. Петка мине през нивите, зърното расте по-богато, а когато погали дете с невидимата си ръка – то оздравява.

Кой празнува имен ден

На 14 октомври празнуват всички, които носят имената: Петка, Петко, Параскева, Парашкева, Пенка, Пенчо, Петкан, Петкана и производните им.

На този ден е прието да се поздравяват с думите: „Честит празник! Нека Света Петка те закриля и води по пътя на здравето, любовта и светлината!“.

