12-годишно момче е в кома след инцидент с тротинетка край Несебър

Детето е настанено за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас

14 октомври 2025, 08:21
12-годишно момче е в кома след инцидент с тротинетка край Несебър
М омче на 12 години е настанено в реанимацията на болницата в Бургас след падане от тротинетка.

Инцидентът е станал в понеделник вечер, около 22.00 часа, във вилна зона "Чолакова чешма" край несебърското село Кошарица, на велосипедна алея.

От падането момчето е получило черепно-мозъчна травма с голям хематом. Изпаднало е в кома и има опастност за живота му.

Детето е настанено за лечение в отделение "Реанимация" на УМБАЛ - Бургас.

Момчето е от Казахстан и живее в Кошарица.

Разследването на случая продължава, образувано е досъдебно производство.

