Отменени полети от София до Брюксел заради стачка на белгийското летище

П оради форсмажорни обстоятелства и планирана национална стачка във вторник (14 октомври) на летище Брюксел се налага да бъдат анулирани полети FB 407/408 по линията София – Брюксел – София, съобщи БТА, позовавайки се на съобщение на авиокомпания "България Еър", както и авиационните власти, и летището в Брюксел.

Всички пътници от засегнатите полети ще бъдат пренасочени на следващ полет по маршрута на 15 октомври 2025 г. Екипът на авиокомпанията уверява, че ще осигури пълно съдействие и необходимата информация за промяната.

От авиокомпанията съветват пътниците да следят сайта и официалните комуникационни канали за допълнителни подробности.

Летищата в Брюксел и Шарльороа няма да обслужват полети във вторник заради предстоящата национална стачка, съобщиха белгийски медии.