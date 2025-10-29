България

На Световния ден за борба с инсулта: За какви симптоми да внимаваме

Рая Ваташка разказва историята на Делян Ненчев, който оцелява заради навременната реакция

29 октомври 2025, 12:38
Какво разказаха част от замесените в случая

Д нес, 29 октомври, е Световния ден за борба с инсулта. Лекарите призовават, ако забележим симптоми, незабавно да потърсим медицинска помощ. В болница "Пирогов" вече прилагат съвременни методи за лечение на заболяването. Рая Ваташка разказва историята на Делян Ненчев, който оцелява след тежък инсулт - заради навременната реакция на него и лекарския екип, съобщи NOVA.

Навръх миналия Великден, докато е със семейството си, празникът за Делян Ненчев е прекъснат внезапно от влошеното му здравословно състояние

"Почувствах се замаян, с изтръпнали крака, ръце,  повече в лявата част на тялото при което си измерих кръвното и беше 200-195 на 110. За съжаление проблемът е сериозен - освен гаденето, започнах да получавам силно изтръпване в лявата ръка и крак, и направихме съответните изследвания - оказа се че има стеснение на кръвоносния съд", спомня си той.

Делян пристига навреме в най-голямата спешна болница у нас. Екипът на доц. Мария Димитрова прилага иновативна терапия.

"Нашият пациент е един пример за млад човек, който получава инсулт. Ние сме свикнали, че това  е заболяване на възрастните хора, но всъщност вече съвсем не е така. Той е подходящ за специфично лечение, което в случая интравенозната тромболиза - прилагаме новия медикамент, който току-що вече беше навлязъл в страната и резултатът беше положителен", посочва тя.

Днес Делян е напълно възстановен. Живее щастливо, работи и се грижи за двете си деца. И е изпълнен с благодарност към лекарите, които спасяват живота му.

Според медиците случаите на инсулт при млади хора растат, но все повече пациенти стигат навреме до болница

Доц. Димитрова призовава пациентите да потърсят медицинска помощ при следните симптоми:
Изтръпване, слабост на крайниците, световъртеж, залитане, говорни нарушения и изкривяване на лицето.

Днес, на Световния ден за борба с инсулта, напомняме, че всяка минута е от значение, а симптомите не бива да се подценяват.

Източник: NOVA    
Инсулт Световен ден за борба с инсулта Симптоми на инсулт Лечение на инсулт Навременна реакция Делян Ненчев Болница Пирогов Инсулт при млади хора Възстановяване Медицинска помощ
– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
