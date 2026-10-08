Мъж загина при катастрофа във Врачанско

М ъж е загинал при катастрофа, станала в село Търнава, общ. Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирeкция на МВР – Враца. Според информацията мъжът е пътувал в товарен автомобил, който се е блъснал в движещ се пред него влекач.

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Загиналият е на 63 години. Инцидентът е станал в 9:15 ч., на 7 октомври.

Пробите на водачите на двата автомобила са отрицателни.

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По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, от Наказателния кодекс, според който, „при смърт, независимо дали са настъпили последиците по буква "а", наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от осем до дванадесет години.

Заради инцидента пътят от Търнава към Бяла Слатина остана затворен за часове.