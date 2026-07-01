Свят

Откриха човешки останки в комина на училище

Работници в Ню Йорк откриха човешки останки, заклещени в комина на училище в Куинс. Сградата е била затворена за лятото само четири дни преди бруталната находка

Елена Дремова Елена Дремова

1 юли 2026, 11:18
Откриха човешки останки в комина на училище
Източник: iStock

И стински кошмар се разигра в училище в Ню Йорк, след като в комина на сградата бяха открити човешки останки. Зловещата находка е намерена във вторник сутринта (30 юни), само броени дни след като учениците са излезли в лятна ваканция, съобщава People.

Сигналът на спешния телефон 911 е подаден около 08:59 часа местно време от сградата на училище „Антъни Дж. Пранцо“ в департмент Куинс. Пристигналите на място полицаи са били информирани, че в комина на отоплителната инсталация има разлагащи се човешки останки.

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За щастие, по време на ужасяващото откритие в сградата не е имало ученици или преподаватели. Според официалния график учебните занятия за учебната година са приключили в петък (26 юни), а от този понеделник училището е затворено за мащабен ремонт на парното и електроинсталацията. Именно работниците по поддръжката са се натъкнали на трупа.

Разследването е в ход, общността е в шок

Службата на главния съдебномедицински лекар в Ню Йорк пое случая, за да установи точната причина за смъртта и самоличността на човека. Към момента полицията (NYPD) отказва да даде детайли дали става въпрос за нещастен случай (например опит за обир през комина), или за брутално престъпление и скриване на тялото.

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Училищните власти в Ню Йорк веднага излязоха с официално изявление:

„Това откритие е дълбоко разстройващо и тревожно. Правим всичко необходимо, за да осигурим психологическа подкрепа на цялата училищна общност – ученици, родители и учители, докато полицията разследва случая. Важно е да уточним, че в сградата нямаше деца, тъй като тя е затворена за лятото поради ремонтни дейности".

Сградата е отцепена, а криминалисти продължават огледите на покрива и отоплителната система, за да разберат как и кога тялото е попаднало в комина.

Редактор: Елена Дремова
Източник: People    
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