Мъгла, сняг и студ: какво време ни очаква до Коледа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

23 декември 2025, 06:30
До 220 лв. за Коледа: Семействата ще броят повече за празнична храна
Ето с колко вдигат цените на водата след Нова година
Шофьор помете жени на тротоар във Варна
Каква е стойността на малката потребителска кошница тази седмица

"Гранична полиция" отбелязва професионалния си празник
Дадоха на съд адвокат за измами с обезщетения на пострадали в катастрофи
Депутатите излизат във ваканция
Коледна изненада: Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

П рез нощта и във вторник в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в низините и около реките в сутрешните часове също ще е мъгливо. Почти тихо време. Минималните температури ще са от около -2 градуса на места в котловините на Югозападна България до 5 – 7 градуса в източните райони, в София – около 0 градуса. Максималните ще са предимно между 5 и 10 градуса, в София – около 8 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще е около средното за месеца.

В планините

ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6 градуса, а на 2000 метра – около -2 градуса.

По Черноморието

ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 12 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 16 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 28 мин. и залязва в 20 ч. и 9 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

На Бъдни вечер

ще бъде облачно, валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, а до вечерта с понижението на температурите на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западните полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между -2 и 3 градуса, максималните – между 3 и 8 градуса.

В нощта и през първия ден от Рождество Христово

ще е облачно с повсеместни, на места значителни валежи: в Западна и Северна България от сняг, в Горнотракийската низина и по Черноморието – от дъжд. Ще се образува снежна покривка, а по планинските проходи в Стара планина ще има снежни виелици и ще се образуват и навявания. С умерен, в Източна България и силен североизточен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.

Източник: НИМХ    
времето във вторник мъгла облачност температури планини Черноморие Бъдни вечер Рождество Христово сняг студен въздух
Преди 1 ден
Преди 23 часа
Преди 1 ден
