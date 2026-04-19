България

МВР с отчет: 181 сигнала за изборни нарушения от началото на деня

Над 15 000 служители на реда охраняват изборите в страната, съобщи и.д. главният секретар на МВР. Сред фрапиращите случаи от деня са притискане на автомобил на кандидат-депутат от два джипа и задържани за заплахи над свидетели по дело за купуване на гласове

Обновена преди 1 минута / 19 април 2026, 11:39
Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона
Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден

Какви послания отправиха политическите лидери в изборния ден
Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота

Гюров: Свободната воля на гражданите стои над всеки опит за манипулиране на вота
Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове

Скандал в Лом: Заснеха кмета на града да агитира и предлага пари за гласове
ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа
Бойко Борисов: Малък е шансът за правителство, няма да влизаме в коалиции

Бойко Борисов: Малък е шансът за правителство, няма да влизаме в коалиции
Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести

Асен Василев: Излезте и гласувайте, за да не трябва после пак да ходим по протести
Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

Румен Радев: Готови сме на сътрудничество, България има нужда от устойчиво управление

О т началото на изборния ден до сега са подадени 181 сигнала за нарушения и са образувани 13 досъдебни производства, каза изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев по време на живо излъчване във Facebook.

Той допълни, че в ранните часове в районното управление в Смолян са образувани две разследвания срещу лица, подготвяли крупна сума за купуване на гласове. Претърсени са един автомобил и три адреса. Задържани са трима души, като са открити 40 000 евро, предназначени за купуване на гласове.

"В рамките на изборния ден, с приближаването на края му, купувачите на гласове се активизират, но МВР е подготвило изненади. Затова призовавам гражданите да гласуват", заяви Кандев.

По-рано той съобщи, че от началото на изборния ден до 11:00 ч. са подадени 93 сигнала за нарушения и има образувани осем досъдебни производства.

В охраната на секционните избирателни комисии участват 15 408 служители на МВР. Кандев допълни, че всеки постъпил сигнал се проверява.

"Ние на днешния ден ще бъдем на пост и ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления", каза главния секретар на МВР.

Той отчете, че в събота в благоевградското село Микре е получен сигнал за мъж и жена, които заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. Те са установени и задържани в Районно управление - Сандански. Също така е подаден сигнал на тел. 112, че в района на Благоевград автомобил, в който се вози кандидат за депутат е притискан от два джипа, реагирано е на сигнала и лицата са задържани, каза Кандев.

Списъци с имена и пари са открити в събота в частен дом в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. До претърсването се е стигнало след оперативно-следствени действия. Домът е обитаван от 46-годишен мъж, а при обиска му са намерени 2610 евро в различен номинал. Намерени са и USB флашки. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, според който, ако някой предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от 10 хиляди лв. до 20 хиляди лева.

Директорът на Областната дирекция на МВР-Враца, старши комисар Цветко Нинов каза, че до 17 април са обработени над 230 сигнала и изборни преписки за нарушаване на изборните права на гражданите, при проведените акции в областта са иззети 10 хиляди евро, най-голямата сума е открита в Бяла Слатина.

Има сигнал за купуване на гласове в ломското село Трайково. Полиция и служители на РИК проверяват сигнала.

В област Монтана има проблем с машините.

В секцията в село Спанчевци, община Вършещ, забелязаха, че след като се пусне бюлетината, тя се отваря и така се вижда вотът на хората.

Полицията проверява сигнал за мъж от Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа сила, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч. 

От началото на изборния ден има над десет сигнала за нарушения в област Ловеч, които се проверяват и своевременно се докладват на прокуратурата. Към настоящия момент няма образувани досъдебни производства по никой от тях.

Към момента по линия на МВР изборите протичат спокойно, посочиха от ОДМВР – Ловеч. Около 400 служители са ангажирани с осигуряване на реда и спокойствието в изборния ден.

Източник: БТА, Константин Костов; Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова; Кореспондент на БТА в Троян Преслава Иванова    
Последвайте ни
Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

„Знаех, че ще ни убие“: Чарлийз Терон разказа за нощта, в която майка ѝ застреля баща ѝ

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

ЦИК обяви избирателната активност към 11.00 часа

Трагедия на „Нюрбургринг“: Пилот загина във верижна катастрофа със седем коли

Трагедия на „Нюрбургринг“: Пилот загина във верижна катастрофа със седем коли

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

pariteni.bg
Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

Honda я удари токов удар, изтегля е:Ny1 от различни пазари в Европа

carmarket.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 7 часа
Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 6 часа
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 3 часа
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 13 минути

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Снимката е илюстративна

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Свят Преди 37 минути

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Свят Преди 57 минути

За щастие няма пострадали

16-годишно момче загина при руска атака срещу украинския град Чернигов
Свят Преди 1 час

16-годишно момче загина при руска атака срещу украинския град Чернигов

Свят Преди 1 час

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ

Румен Христов: Гласувам за добруването на българския народ

България Преди 1 час

Той упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски“ в Монтана

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Холивудска приказка: Как Матю Макконъхи спаси актрисата Джуди Гриър от фалит за 20 долара

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Сватбеният агент“ си припомни момент, в който била толкова без пари, че не можела да плати паркинга си. Помощта дошла неочаквано от нейния екранен партньор, който се превърнал в истински герой извън снимачната площадка

Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Радост в Холивуд: 54-годишният Джъстин Теру стана баща за първи път

Любопитно Преди 1 час

Джъстин Теру и съпругата му Никол Брайдън Блум станаха родители на момченце! Двойката сподели нежна снимка в Instagram, с която обяви появата на първото си дете, след като сключи брак през март 2025 г.

Фалшива квалификация и милиони в субсидии: Политическа буря разтресе Гърция
Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Стрелба в Университета на Айова, има жертви

Стрелба в Университета на Айова, има жертви

Свят Преди 2 часа

Не се предоставят допълнителни подробности за броя или състоянието на пострадалите

Земетресение на гръцкия остров Крит

Земетресение на гръцкия остров Крит

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина 10 километра и е регистриран малко след 10 ч. гръцко (и българско) време

МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

МЕУ: Само 0,5% от машините са дали грешка в началото на изборния ден

България Преди 2 часа

Няма информация за проблеми, свързани със софтуера, заявиха от ведомството

Папа Лъв XIV: Изказването ми за „тираните“ не беше насочено към Тръмп

Папа Лъв XIV: Изказването ми за „тираните“ не беше насочено към Тръмп

Свят Преди 2 часа

В началото на седмицата Тръмп отправи остра критика към първия американски папа, който открито се противопоставя на съвместната военна операция на САЩ и Израел срещу Иран

Радостин Василев: Младите могат да направят разликата днес

Радостин Василев: Младите могат да направят разликата днес

България Преди 2 часа

Той каза, че се надява на висока избирателна активност

Последната сватба в Чернобил: Двойката, която сключи брак по време на ядрената катастрофа

Последната сватба в Чернобил: Двойката, която сключи брак по време на ядрената катастрофа

Свят Преди 3 часа

История за любов и оцеляване: Ирина и Сергий сключват брак в Припят часове след експлозията в Чернобил. 40 години по-късно те споделят спомените си за „вулканa“ от радиация и пътя от ядрения ад до новия живот в Берлин

Кои лица се вписват в избирателните списъци?

Кои лица се вписват в избирателните списъци?

Парламентарни избори Преди 3 часа

Предварителните избирателни списъци се публикуват не по-късно от 40 дни преди изборния ден – 9 март 2026 г. на интернет страницата на съответната община

Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат

Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат

България Преди 3 часа

Технически проблем се появи при машината, на която гласува президентът

Всичко от днес

От мрежата

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

10 шумни породи кучета, известни с прекомерния си лай

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

На 44 години: Натали Портман очаква третото си дете

Edna.bg

Сълзи от щастие: Изненадаха Мартин Гяуров с тайно парти за ЧРД

Edna.bg

Билетите за ЦСКА - Левски в продажба от понеделник

Gong.bg

Браво! Стилияна Николова със сребро на обръч

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 14:00 часа

Nova.bg

За какво гласуваха лидерите на партии и коалиции

Nova.bg