МВР с отчет: 181 сигнала за изборни нарушения от началото на деня

О т началото на изборния ден до сега са подадени 181 сигнала за нарушения и са образувани 13 досъдебни производства, каза изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Георги Кандев по време на живо излъчване във Facebook.

Той допълни, че в ранните часове в районното управление в Смолян са образувани две разследвания срещу лица, подготвяли крупна сума за купуване на гласове. Претърсени са един автомобил и три адреса. Задържани са трима души, като са открити 40 000 евро, предназначени за купуване на гласове.

"В рамките на изборния ден, с приближаването на края му, купувачите на гласове се активизират, но МВР е подготвило изненади. Затова призовавам гражданите да гласуват", заяви Кандев.

По-рано той съобщи, че от началото на изборния ден до 11:00 ч. са подадени 93 сигнала за нарушения и има образувани осем досъдебни производства.

В охраната на секционните избирателни комисии участват 15 408 служители на МВР. Кандев допълни, че всеки постъпил сигнал се проверява.

"Ние на днешния ден ще бъдем на пост и ще се борим безкомпромисно с всички нарушения и престъпления", каза главния секретар на МВР.

Той отчете, че в събота в благоевградското село Микре е получен сигнал за мъж и жена, които заплашват свидетели по досъдебно производство за купуване на гласове. Те са установени и задържани в Районно управление - Сандански. Също така е подаден сигнал на тел. 112, че в района на Благоевград автомобил, в който се вози кандидат за депутат е притискан от два джипа, реагирано е на сигнала и лицата са задържани, каза Кандев.

Списъци с имена и пари са открити в събота в частен дом в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. До претърсването се е стигнало след оперативно-следствени действия. Домът е обитаван от 46-годишен мъж, а при обиска му са намерени 2610 евро в различен номинал. Намерени са и USB флашки. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, според който, ако някой предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от 10 хиляди лв. до 20 хиляди лева.

Директорът на Областната дирекция на МВР-Враца, старши комисар Цветко Нинов каза, че до 17 април са обработени над 230 сигнала и изборни преписки за нарушаване на изборните права на гражданите, при проведените акции в областта са иззети 10 хиляди евро, най-голямата сума е открита в Бяла Слатина.

Има сигнал за купуване на гласове в ломското село Трайково. Полиция и служители на РИК проверяват сигнала.

В област Монтана има проблем с машините.

В секцията в село Спанчевци, община Вършещ, забелязаха, че след като се пусне бюлетината, тя се отваря и така се вижда вотът на хората.

Полицията проверява сигнал за мъж от Летница, предлагащ пари срещу гласуване в полза на определена политическа сила, съобщиха за БТА от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

От началото на изборния ден има над десет сигнала за нарушения в област Ловеч, които се проверяват и своевременно се докладват на прокуратурата. Към настоящия момент няма образувани досъдебни производства по никой от тях.

Към момента по линия на МВР изборите протичат спокойно, посочиха от ОДМВР – Ловеч. Около 400 служители са ангажирани с осигуряване на реда и спокойствието в изборния ден.