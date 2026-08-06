МВнР предупреди: Не пътувайте до Куба

М инистерството на външните работи (МВнР) настоятелно съветва да не се предприемат неотложни пътувания до Куба, в това число с цел туризъм, заради кризисната ситуация в страната, се посочва в съобщение от Ситуационния център на ведомството.

На гражданите се напомня, че индексът на риск за пътувания до Куба е определен на ниво 4: Предупреждение за преустановяване на пътуванията в цялата страна (освен при крайна необходимост). Причината е задълбочаващата се кризисна ситуация в енергийната система на Куба, включително липса на горива и пълномащабни прекъсвания на снабдяването с ток, както и предвид затрудненията с медицинското обслужване, градския и междуградски транспорт, повишения криминогенен фактор и ограничена наличност на лекарства и основни стоки и услуги.

"Куба е следваща": Ще има ли война между Вашингтон и Хавана?

От външно министерство предупреждават, че възможностите за напускане стават все по-ограничени, тъй като броят на международните търговски полети от Хавана и други кубински градове вече е силно намален поради недостига на авиационно гориво. Маршрутът на все още наличните полети винаги включва технически кацания в трети държави за презареждане, което увеличава съществено продължителността на пътуването и води до чести промени в разписанията.

МВнР препоръчва на българските граждани, които вече са в Куба, да следят редовно информацията за статуса на своите полети и да поддържат връзка със своите туроператори за актуална информация. Поради наблюдаващото се увеличаване на броя на инциденти като обири, кражби и джебчийство, българските граждани следва да проявяват повишено внимание, особено в обекти с концентрация на туристи. Препоръчва се още да се избягват места с големи събирания на хора, както и да се спазват указанията на местните власти. Също така да се предприемат мерки за осигуряване на достатъчно количества вода, храна, медикаменти и за достъп до зареждане на електронни устройства.

Нов срив на електрозахранването: Цяла Куба остана без ток за втори път за седмица

От МВнР съветват българските граждани, пребиваващи в Куба, с цел предоставяне на актуални данни за контакт при необходимост, да се свържат с Консулската служба към Посолството на Република България в Хавана.