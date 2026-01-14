"Музеят на сглобката" в НС с нова експозиция

В „Музея на сглобката”, както лидерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски неотдавна нарече кабинета си в Народното събрание, има нова експозиция. За това свидетелства видео, което е публикувано във Facebook.

Пеевски представи "Музей на сглобката" в НС

На клипа се вижда как Пеевски обяснява какви са новите експонати – статуи на пудели, пред които има пачки с изкуствени пари. Двете кучета са захапали по една от тях, а Пеевски твърди, че животните са кръстени Асен и Рашков.

На фон се виждат разпечатки от чатове, но не става ясно чия кореспонденция са принтирали от „ДПС-Ново начало”.