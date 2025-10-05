МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

В понеделник отново се очакват значителни количества дъжд, съобщи Министерството на околната среда и водите на своята фейсбук страница.
Още тази нощ от запад ще започнат валежи, които утре ще обхванат и източните райони на страната, посочват от министерството.
От МОСВ предупреждават, че оранжев код за опасно време е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 10 области в Южна България:
- Благоевград,
- Пазарджик,
- Пловдив,
- Смолян,
- Кърджали,
- Хасково,
- Стара Загора,
- Сливен,
- Ямбол и
- Бургас.
В Бургаска област, която вече пострада от наводнения в петък, се очакват нови обилни валежи, особено в нощта срещу вторник, посочват от министерството.
Жълт код е в сила за още 14 области, а без предупреждения остават само четири:
- Видин,
- Монтана,
- Враца и
- Плевен.
Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в Източна и Северна България. Температурите ще се понижат – минимални между 5° и 10°, максимални между 10° и 15°.
В четвъртък валежите ще спрат, а дневните температури ще се повишат с 4–5 градуса.
Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да следят актуалните прогнози на НИМХ и да бъдат внимателни при придвижване в засегнатите райони.