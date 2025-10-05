България

МОСВ предупреди: В понеделник се очакват значителни количества дъжд

От запад ще започнат валежи, които ще обхванат и източните райони на страната

5 октомври 2025, 19:55
В понеделник отново се очакват значителни количества дъжд, съобщи Министерството на околната среда и водите на своята фейсбук страница. 

Още тази нощ от запад ще започнат валежи, които утре ще обхванат и източните райони на страната, посочват от министерството. 

Източник: НИМХ

От МОСВ предупреждават, че оранжев код за опасно време е обявен от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за 10 области в Южна България:

  1. Благоевград,
  2. Пазарджик,
  3. Пловдив,
  4. Смолян,
  5. Кърджали,
  6. Хасково,
  7. Стара Загора,
  8. Сливен,
  9. Ямбол и
  10. Бургас.

В Бургаска област, която вече пострада от наводнения в петък, се очакват нови обилни валежи, особено в нощта срещу вторник, посочват от министерството. 

Жълт код е в сила за още 14 области, а без предупреждения остават само четири:

  1. Видин,
  2. Монтана,
  3. Враца и
  4. Плевен.

Във вторник и сряда времето ще остане облачно и дъждовно, с по-интензивни валежи в Източна и Северна България. Температурите ще се понижат – минимални между и 10°, максимални между 10° и 15°.

Източник: НИМХ

В четвъртък валежите ще спрат, а дневните температури ще се повишат с 4–5 градуса.

Източник: НИМХ

Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да следят актуалните прогнози на НИМХ и да бъдат внимателни при придвижване в засегнатите райони.  

Източник: БТА, Иван Лазаров    
