Проверяват зам.-министър в МОН за конфликт на интереси по проекти „Еразъм+“

А кад. Николай Денков разкритикува назначението на Ася Панджерова за заместник-министър на образованието и призова тя незабавно да освободи поста си. Това става ясно от публикация в официалната фейсбук страница на Денков.

В позицията си той твърди, че вместо да разграждат корупционния модел, „новите управляващи го бетонират“. По думите му назначаването на човек, „уличен в конфликт на интереси при разпределяне на европейски средства за десетки хиляди евро“, е „проява на крайна арогантност и наглост още в първите дни на новата власт“.

Денков посочва, че Ася Панджерова е била назначена въпреки „скандалните данни“ за работата ѝ по програма „Еразъм“ в миналото. Според него случаят напомня на схемата „Къщи за тъщи“ и е станал „за сметка на десетки талантливи деца, които можеха да се възползват от една от най-добрите европейски програми в образованието“.

В публикацията си Денков настоява министърът на образованието и науката да поиска назначението да бъде преразгледано. Той призовава и да стане ясно кой е предложил Панджерова за поста, „за да няма следваща „грешка“ от същия тип“.

Назначена е проверка на зам.-министър Ася Панджерова заради подаден сигнал, каза пред журналисти министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев. Той пристигна в Рилския манастир за връчването на ежегодните награди „Свети Иван Рилски“, които министерството връчва на директори, постигнали високи професионални резултати в образователните институции, които ръководят.

Постъпил е сигнал в министерството и вече съм възложил да бъде направена проверка по случая, обясни министърът. „Всичко, което се потвърди или отхвърли ще рефлектира върху работата на министерството и екипа“, каза допълни Вълчев, като посочи, че в усвояването на публичните средства трябва да се поддържат високи стандарти.