"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна формация

9 януари 2026, 13:44
"Алианс за права и свободи" подаде документи за официална регистрация като политическа партия
Р ъководството на „Алианс за права и свободи“ е внесло в Софийския градски съд документи за официалната ѝ регистрация като политическа партия.

Заявлението е подадено от съпредседателите Хайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов, заедно с народния представител Хюсни Адем.

От формацията заявяват, че регистрацията отразява ясната им воля да изградят модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще защитава правата и свободите на човека, равноправието на гражданите и човешкото достойнство.

„Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на институциите от зависимости и задкулисно влияние и укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот“, посочва АПС в публикация във Facebook.

Формацията пише още, че ще работи за изграждане на силни местни структури, политики, близки до гражданите, и ефективни законови гаранции за прилагането на конституционните права и свободи.

"Алианс за права и свободи" подкрепя европейския път на България и настоява за честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да възстановят доверието на гражданите в институциите.

