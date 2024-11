Младеж е в критично състояние следствие на птичи грип

К анадски тийнейджър е хоспитализиран в критично състояние с птичи грип.

Той е настанен в детска болница във Ванкувър в същия ден, когато тестът му се оказва положителен за грип H5, съобщи Агенцията за обществено здраве на Канада.

Първите симптоми на младежа, които започват седмица преди да бъде хоспитализиран, са зачервени очи, треска и кашлица, каза епидемиологът д-р Бони Хенри пред Би Би Си.

Canada Detects Its First Human Case of Bird Flu - A teenager in British Columbia was hospitalized in critical condition with the disease, and officials were working to find out how the person was exposed to the virus. via @nytimes:https://t.co/VVFzgt8CZT