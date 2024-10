Първи случай на птичи грип в САЩ, открит при прасе

П расе във ферма в американския щат Орегон е дало положителна проба за птичи грип H5N1, което е първият подобен случай в САЩ, съобщиха официални лица в сряда.

Министерството на земеделието на САЩ съобщи, че свинята е била заразена във вторник, четири дни след като домашните птици в същата ферма са дали положителен резултат за силно заразния вирус.

„Тази ферма е с нетърговска цел и животните не са били предназначени за търговско снабдяване с храни. В резултат на тази констатация няма опасения за безопасността на доставките на свинско месо в страната“, се казва в изявление на агенцията.

