До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

Максималните температури ще бъдат предимно между 0° и 5°

13 януари 2026, 06:23
Протест срещу изграждането на фотоволтаичен парк край Сухиндол

След Варна: Кои други области се очаква да обявят грипна епидемия

БНБ предупреждава търговците: Надрасканите евробанкноти не се връщат и не се плащат

Ще дават ежедневно информация за планираните дейности по почистването в София

Президентът Радев обяви кога ще връчи втория мандат

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

Делян Пеевски поиска оставката на кмета на София Васил Терзиев

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

М инус 16,1 градуса отчетоха термометрите в Кнежа във вторник сутринта. В ледената "класация" следват Чирпан и Разград с минус 11,6 градуса, предаде NOVA. По високите върхове най-мразовито е било на Мусала - минус 23,2, както и на Ботев - минус 21 градуса.

Източник: НИМХ

Във вторник от запад облачността ще се увеличи. През втората половина на деня и през нощта срещу сряда на места, главно в северните райони и планините, ще превали слаб сняг. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от запад-югозапад. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат предимно между и.

В София максималните температури ще са около .

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Над планините, след временно изясняване, облачността отново ще се увеличи. Главно в Стара планина и по високите части от масивите на Югозападна България след обяд ще превали слаб сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра - около минус 4°.

Над Черноморието преди обяд ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличи. Привечер и през нощта срещу сряда на места ще превали дъжд и сняг. До обяд ще духа слаб до умерен западен вятър, а в следобедните часове – по-често умерен от югозапад. Максималните температури ще бъдат междуи . Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане е и ще остане около и малко по-високо от средното за месеца.

В средата на седмицата бързо и чувствително ще се затопли и максималните температури ще достигат на места до 10°-12°, ще се повишат и минималните - пак ще са отрицателни, но по-близки до нулата.

В сряда облачността ще намалее до изясняване, в четвъртък от запад ще се появи висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад.

Източник: НИМХ
Източник: НИМХ    
Метеорологична прогноза Атмосферно налягане Температури Вятър Облачност Сняг Планини Черноморие Затопляне София
Разследват смъртта на двама мъже в Хисаря

Сбъдват ли се прогнозите на Стивън Хокинг

Машини срещу бюлетини: Как депутатите предлагат да гласуваме на предсрочните избори 2026

Геолог обясни какво прави Гренландия толкова специална

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Какво може да яде куче на 40 дни

Кой има имен ден на 13 януари
Преди 6 часа
Минус 16°: Къде беше най-студено във вторник сутрин
Преди 7 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Преди 7 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Преди 7 часа

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
<p>Завод &quot;Терем - Ивайло&quot; е готов да посрещне новите бойни машини &quot;Страйкър&quot;</p>

Запрянов: Завод "Терем - Ивайло" е готов да посрещне новите бойни машини "Страйкър"

България Преди 10 минути

Това увери министърът на отбраната в оставка

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Как Марко Рубио стана от "Малкия Марко" до гласа в ухото на Тръмп

Свят Преди 13 минути

След като губи президентските първични избори през 2016 г. от Тръмп, Рубио се превърна в неговата дясна ръка - а ако "всичко се разпадне - той ще поеме вината"

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Netflix хитът KPop Demon Hunters спечели "Златен глобус“

Свят Преди 1 час

Филмът „KPop Demon Hunters“ бързо се превърна в анимационна сензация след излизането си през юни - в рамките на два месеца той стана най-гледаният филм на Netflix за всички времена, а песента „Golden“ зае първо място в класацията Billboard Hot 100 само седмици след пускането си

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Лошото време в Сърбия затвори за камиони ГКПП "Стрезимировци"

Свят Преди 1 час

Леките автомобили се пропускат без ограничения

<p>Обявиха най-полезния зеленчук на планетата</p>

Обявиха най-полезния зеленчук на планетата

Любопитно Преди 1 час

Американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха резултатите от мащабен анализ на хранителната стойност на зеленчуците и плодовете

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Защо Бруклин Бекъм прекрати контакт с родителите си

Любопитно Преди 1 час

Причината за това решение е защитата на психичното му здраве, тъй като според близки източници, той е бил негативно повлиян от многократното споделяне на негови снимки и отбелязване в публикации в социалните медии от страна на майка му и баща му

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

„Изживей България“ е най-новото предаване на NOVA

Любопитно Преди 1 час

Туристическата поредица стартира в ефир на 24 януари от 16:00 ч.

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Барби с аутизъм: Mattel представи първата си приобщаваща кукла

Любопитно Преди 2 часа

Новата Барби е част от инициативата на Mattel да даде възможност на повече хора да видят себе си в образа на Барби

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Чудеса и опасности: Венера изненадва 8 зодии – кои ще имат късмет и кои трябва да внимават

Любопитно Преди 2 часа

Венера навлиза във Водолей и носи както късмет и нови възможности, така и предизвикателства – вижте кои зодии ще се радват на успех и кои трябва да внимават

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Смях, сълзи и халюцинации: Какво се случва с тялото по време на оргазъм

Любопитно Преди 2 часа

Един добър оргазъм има силата да „пренастрои“ мозъка, като освобождава химични вещества, които ни карат да се чувстваме добре, включително допамин и окситоцин

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

„Ще те убия“: Арестуваха двама мъже за побой и грабеж в София

България Преди 2 часа

Посегателството е извършено на 6 януари в къща в столичния квартал „Обеля“

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

"Улиците са потънали в кръв": ще ударят ли САЩ в Иран?

Свят Преди 2 часа

САЩ обмислят "много тежки варианти" за интервенция в Иран на фона на нестихващите протести срещу режима в страната

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Илон Мъск се бори за пълно попечителство над сина си

Свят Преди 2 часа

През годините Мъск е имал още 13 деца – шест с Уилсън, включително Вивиан, както и четири с Шивън Зилис, три с Граймс и един син от Ашли Сейнт Клер

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Памела Андерсън наруши правилото си „без грим“ на Златните глобуси

Любопитно Преди 3 часа

Памела Андерсън изненада на Златните глобуси 2026, като наруши правилото си „без грим“ с фин, почти незабележим макиаж, платинено руса коса и естествен маникюр, оставайки вярна на философията си за автентична красота

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

Отриха тяло на мъж в Бранковската река във Видинско

България Преди 3 часа

При извършения оглед разследващите не са констатирали следи от насилие

Снимката е илюстративна

Грипна тревога в Бургас: РЗИ предупреждава за повишена заболеваемост

България Преди 3 часа

Цифрите от миналата седмица показват 356 болни, като заболеваемостта към момента е над 180 души на 10 000 човека население. Тази цифра попада в предепидемичните стойности, определени за областта

