България

Емил Дечев: Над 2000 сигнала за изборни нарушения са подадени преди вота на 19 април

МВР отчита рязък ръст спрямо изборите през 2024 г.

17 април 2026, 12:18
Източник: БГНЕС

О бщо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до днес в 09:00 часа, съобщи в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Той направи сравнение с парламентарните избори през 2024 г., когато постъпилите сигнали са били 612. 

За вота на 19 април до днес са образувани 534 бързи и досъдебни производства, а през 2024 г. те са били 108. Броят на задържаните сега е 360, а през 2024 г. – 70. Издадените предупредителни протоколи по Закона за МВР са 5380, при предишните парламентарни избори те са били 1629. Проведените специализирани операции към днешна дата във връзка с изборите са 242, през 2024 г. са били 228.

Според Дечев статистиката показва повишено доверие на гражданите към новото ръководство на МВР. 

Всички ние можем да си дадем сметка, че ако един български гражданин не вярва, че сигналът му може да бъде разгледан сериозно, няма да си даде труда да го подаде до полицията. Очевидно, за да се повишат с 237% сигналите за изборни престъпления, т.е. 3,4 пъти повече сравнено с октомври 2024 г., то има повишено доверие на българските граждани към ръководството на МВР, подчерта служебният министър на вътрешните работи.

Считам това за успех на нашия кабинет, защото сме убедили българските граждани, че имаме най-искреното желание да постигнем честни избори, в които сме безкомпромисни срещу купуването на гласове, корпоративен и контролиран вот, че за нас няма наши хора, няма двойни стандарти, не работим в полза на ничия политическа партия или коалиция, каза още той.  

Дечев допълни, че е посетил всички областни дирекции на МВР в страната и е разговарял с ръководния им състав. Навсякъде не спирах да повтарям, че не искам двойни стандарти, не покровителстваме никоя партия и че трябва да са безкомпромисни към всеки купувач на гласове, да не се интересуват в полза на коя политическа партия или коалиция се купуват тези гласове, посочи Дечев. 

По повод изнесената днес информация за открити близо 200 000 евро, разпределени в пликове, заедно със списъци, съдържащи лични данни на граждани във Варна, служебният министър подчерта, че това е най-големият успех, който е постиган в МВР. 

Източник: БТА, Елина Кюркчиева    
Последвайте ни

По темата

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

