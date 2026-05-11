Хванаха дилър с фентанил в панталоните насред София

С офийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж за държане на фентанил.

На 09.05.2026 г. около 00,45 часа на бул. „Възкресение“ в София в левия крачол на панталона си, обвиняемият е държал без надлежно разрешително 19

полиетиленови пликчета фентанил.

По случая е образувано досъдебно производство. С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Днес, наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка „задържане под стража“.