Мащабна акция на полицията в София: Иззеха над 2 кг фентанил, осем души са арестувани

Акцията била планирана в отговор на получени сигнали, че в парк "Петър и Павел" в кв. "Илинден" се събират наркозависими и притесняват хората, живеещи в района

9 август 2025, 12:13
Мащабна акция на полицията в София: Иззеха над 2 кг фентанил, осем души са арестувани
Източник: iStock photos/Getty images

П олицията в София иззе 2,5 кг фентанил, 1025 топчета от същата дрога, над 123 грама кокаин, около 300 г марихуана, както и различни суми пари за седмица. При полицейските действия са арестувани осем души. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. 

Петима души са задържани при спецоперация на криминалисти от Трето РУ срещу наркоразпространението. Открити и иззети са около 2 кг фентанил, марихуана и кристали.

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Акцията била планирана в отговор на получени сигнали, че в парк "Петър и Павел" в кв. "Илинден" се събират наркозависими и притесняват хората, живеещи в района. След проведено наблюдение служителите на реда установили дилърите, които пласират дрогата в тази част на София. В рамките на предприетите полицейски действия била извършена проверка на къща на ул. "Д-р Калинков", предава агенция "Фокус".

На място били задържани двама мъже – на 36 и 32 години, както и 19-годишна жена.  При задържането единият от мъжете направил опит да избяга и да изхвърли част от наркотичните вещества, но неговите действия били осуетени от униформените служители. При последвалата процесуално-следствена работа в къщата били намерени и иззети пликове с кристалообразно вещество фентанил и тревиста маса – марихуана, както и сумата от 25 000 лв. Приблизителното тегло на откритата дрога е около 2 кг.

Митов: Около 2,730 кг фентанил е задържан с участието на ГДБОП от началото на годината

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на 36-годишния мъж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение за срок до 72 часа.

1025 топчета с фентанил и над 250 грама фентанил на прах, близо 20 грама кокаин и около 14 000 лв.  са иззети  от полицаи на столичното Осмо РУ при друга успешна операция срещу наркоразпространението в София. Задържан е известен на полицията 58-годишен дилър. Неговата самоличност е установена след получаване на оперативна информация за престъпната му дейност. На 5 август били събрани данни, че той се готви да изнесе и укрие наркотиците, които държал в жилище в ж.к. "Дружба“. За да предотвратят изнасянето на дрогата полицаите организирали наблюдение в района и малко по-късно мъжът бил задържан. При последвалите процесуално-следствени действия в обитавания от него апартамент били открити и иззети 1025 топчета фентанил, пластмасов съд с кафяво прахообразно вещество, хартиени сгъвки и пликче с бяло прахообразно вещество,  електронна везна и множество самозалепващи полиетиленови пликчета, както и около 500 грама бяло вещество със зърнеста структура и близо 14 000 лв.

Откриха над половин килограм фентанил в Добрич

Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и наложена мярка "задържане под стража“ до 72 часа. Води се досъдебно производство по чл. 354А, ал.1 от НК.

В хода на водената полицейска операция служители на Първо РУ спрели за проверка автомобил, управляван от 25-годишен познайник на полицията. Направеният тест за наркотични вещества показал положителен резултат за кокаин на шофьора. При последвалите претърсвания в автомобила и жилището, обитавано от него, били иззети над 103 грама кокаин.

Източник: Агенция "Фокус"    
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 6 часа
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 5 часа
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 5 часа
Наистина ли „Семейство Симпсън" предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Наистина ли „Семейство Симпсън" предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 6 часа

Древен японски секс свитък може да удължи живота ви

Древен японски секс свитък може да удължи живота ви

Свят Преди 43 минути

„Тялото губи много важни минерали и антиоксиданти с всяка еякулация, затова е важно те да се възстановят чрез подходяща диета“

Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Тръмп обяви, че е помирил "завинаги" Армения и Азербайджан

Свят Преди 1 час

Двете страни десетилетия наред имаха териториален спор, довел до няколко войни между тях

<p>Скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието</p>

РЗИ отчита скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието

България Преди 3 часа

Скок на случаите на салмонела и чревни инфекции по Черноморието

<p>Нови ценни находки са открити в морето край Несебър</p>

Археолози откриха нови ценни находки в морето край Несебър

Любопитно Преди 3 часа

Древни каменни стени, останки от жилищни сгради и предмети от бита са част от намерените артефакти

Астероидът, който пощади Земята, може да удари Луната

Астероидът, който пощади Земята, може да удари Луната

Любопитно Преди 3 часа

Заплашителното парче скала изглежда като само светлинна частица дори през най-мощните астрономически инструменти

Пожар избухна в преустроената в катедрала историческа джамия на Кордоба

Пожар избухна в преустроената в катедрала историческа джамия на Кордоба

Свят Преди 4 часа

Катедралата, официално наречена „Успение Богородично“, е известна сред местните жители на града като „Мескита“

Голям пожар в в завод за дървесина в Старозагорско (СНИМКИ)

Голям пожар в в завод за дървесина в Старозагорско (СНИМКИ)

България Преди 5 часа

Огънят е лумнал в складирани на открито отпадъци от производството

Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя

Нагасаки 80 години по-късно: Урокът, който светът никога не бива да забравя

Свят Преди 5 часа

Навръх годишнината от атомната бомбардировка градът предупреди, че заплахата от ядрена война в света става все по-голяма и призова човечеството да се поучи от историята

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

Внимание, шофьори! Промени в движението по АМ "Струма"

България Преди 5 часа

Ще се извършват дейности по подобряване на отводняването в участъка между 10-и и 37-и км на територията на област Перник

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Искате да отслабнете? Този богат на протеини обяд помага за изгарянето на мазнини

Любопитно Преди 6 часа

Всичко за сандвича прочетете в следващите редове

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Какво ще стане, ако всички светлини в света бъдат включени едновременно?

Любопитно Преди 6 часа

Електричеството е форма на енергия, която се произвежда с помощта на много различни горива

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Как AI влияе на паметта и на начина ни на мислене

Технологии Преди 7 часа

Искаме или не, ефект има и той може да е траен

Пожар избухна край София

Пожар избухна край София

България Преди 13 часа

На място са изпратени 8 пожарни коли

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Орбан с предупреждение за преговорите между Путин и Тръмп

Свят Преди 14 часа

Според Орбан френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц трябва да „преговарят от името на Европа“

Почина легендарен астронавт, командвал космическата мисия "Аполо" 13

Почина легендарен астронавт, командвал космическата мисия "Аполо" 13

Свят Преди 14 часа

Джим Ловел беше на 97 г.

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Иран обвини Израел в етническо прочистване

Свят Преди 14 часа

Техеран: Израелският план е друг ясен знак за очевидното намерение на ционисткия режим

Всичко от днес

