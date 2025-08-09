Мащабна акция на полицията в София: Иззеха над 2 кг фентанил, осем души са арестувани

П олицията в София иззе 2,5 кг фентанил, 1025 топчета от същата дрога, над 123 грама кокаин, около 300 г марихуана, както и различни суми пари за седмица. При полицейските действия са арестувани осем души. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Петима души са задържани при спецоперация на криминалисти от Трето РУ срещу наркоразпространението. Открити и иззети са около 2 кг фентанил, марихуана и кристали.

Нитазенът - новата смъртоносна дрога, 500 пъти по-мощна от хероина

Акцията била планирана в отговор на получени сигнали, че в парк "Петър и Павел" в кв. "Илинден" се събират наркозависими и притесняват хората, живеещи в района. След проведено наблюдение служителите на реда установили дилърите, които пласират дрогата в тази част на София. В рамките на предприетите полицейски действия била извършена проверка на къща на ул. "Д-р Калинков", предава агенция "Фокус".

На място били задържани двама мъже – на 36 и 32 години, както и 19-годишна жена. При задържането единият от мъжете направил опит да избяга и да изхвърли част от наркотичните вещества, но неговите действия били осуетени от униформените служители. При последвалата процесуално-следствена работа в къщата били намерени и иззети пликове с кристалообразно вещество фентанил и тревиста маса – марихуана, както и сумата от 25 000 лв. Приблизителното тегло на откритата дрога е около 2 кг.

Митов: Около 2,730 кг фентанил е задържан с участието на ГДБОП от началото на годината

След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на 36-годишния мъж е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение за срок до 72 часа.

1025 топчета с фентанил и над 250 грама фентанил на прах, близо 20 грама кокаин и около 14 000 лв. са иззети от полицаи на столичното Осмо РУ при друга успешна операция срещу наркоразпространението в София. Задържан е известен на полицията 58-годишен дилър. Неговата самоличност е установена след получаване на оперативна информация за престъпната му дейност. На 5 август били събрани данни, че той се готви да изнесе и укрие наркотиците, които държал в жилище в ж.к. "Дружба“. За да предотвратят изнасянето на дрогата полицаите организирали наблюдение в района и малко по-късно мъжът бил задържан. При последвалите процесуално-следствени действия в обитавания от него апартамент били открити и иззети 1025 топчета фентанил, пластмасов съд с кафяво прахообразно вещество, хартиени сгъвки и пликче с бяло прахообразно вещество, електронна везна и множество самозалепващи полиетиленови пликчета, както и около 500 грама бяло вещество със зърнеста структура и близо 14 000 лв.

Откриха над половин килограм фентанил в Добрич

Мъжът е задържан с полицейска мярка до 24 часа. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и наложена мярка "задържане под стража“ до 72 часа. Води се досъдебно производство по чл. 354А, ал.1 от НК.

В хода на водената полицейска операция служители на Първо РУ спрели за проверка автомобил, управляван от 25-годишен познайник на полицията. Направеният тест за наркотични вещества показал положителен резултат за кокаин на шофьора. При последвалите претърсвания в автомобила и жилището, обитавано от него, били иззети над 103 грама кокаин.